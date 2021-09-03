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【ET講股通】梁耀康：炭中和股擔大旗（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/09/03

分享：

港股反彈力度不足，恒生指數失守二萬六關，午後跌逾200點，現企在25800點水平。港交所 （00388） 跌3%，低見482.6元；科網股包括美團 （03690） 及阿里 （09988） 下挫，都拖低大市表現。另邊廂，國策受惠股造好，碳中和概念股份有炒作。《ET講股通》主持梁耀康（Dave）節目內為你分析後市部署。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。立即登入財經台

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3050609

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》（↓）

Time code

00：00 - 港股今早焦點速覽　恒指季檢換馬收市後生效
01：03 - 外圍市況速報　美股三大指數造好
03：00 - 港股市況速報＋北水盤路
04：16 - 港股向上動力如何？後市如何分析
08：13 - 市場已消化內地對科網企業監管消息？
10：49 - 阿里 （09988） 千億支持「共富」　對股價有何影響？
13：56 - 習近平稱設立北京證券交易所　對港交所 （00388） 影響多大？
17：02 - 股票分析：港交所 （00388） 買賣策略
18：19 - 香港金融地位會漸被內地取代嗎？投資要聚焦A股？

21：48 - 新能源股怎樣揀　光伏還是火電概念？
24：44 - 港股開市前市況速報
26：35 - ET個股推介：廣汽 （02238）
27：40 -  股票分析：小米 （01810） 短綫區間在哪？
29：06 -  股票分析：美團 （03690） 短綫買賣策略
30：16 -  股票分析：快手 （01024） 已散水？
31：34 -  股票分析：廣汽 （02238） 可以現價買？
33：39 -  股票分析：永達汽車 （03669） 可以現價買？
34：50 -  股票分析：新特能源 （01799） 上望空間幾多？
36：59 -  股票分析：中芯 （00981） 可以現價買？
38：13 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何？
39：26 - 股票分析：滙豐 （00005） 股價前景如何？
41：56- 股票分析：中國軟件 （00354） 有貨怎操作？
43：07 - 股票分析：網易 （09999） 高位有貨怎麼辦
45：55 - 股票分析：阿里健康 （00241） 股價前景怎看
47：41 - 股票分析：江西铜 （00358） 股價前景怎看
49：05 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 蟹貨在手怎麼辦
50：40 - 股票分析：港交所 （09988） 現價可入嗎？
51：31 - 美股仍有多少上望空間？蘋果（APPL.US）股價怎看？
53：25 - 港股開市後市況速報
55：48 - 財經日誌提提你

欄名 : ET講股通

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