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【TSLA】Tesla最快2023年推出20萬元全自駕電動車　或無方向盤

股市 17:41 2021/09/03

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【TSLA】Tesla據報23年出20萬元全自駕電動車

外電Electrek報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）向員工表示，Tesla目標2023年推出一款2.5萬美元（19.5萬港元）的全自駕電動車，該款新Tesla電動車甚至可能沒有方向盤。Tesla盤前股價未有大變，最新跌0.3%，報731.15美元。

馬斯克在去年Tesla電池日已宣布將會推出2.5萬美元的電動車，但當時未定日期。馬斯克指出，最新電池組及電池製造能將電池成本調降逾5成，可藉此壓低價格。

網上圖片

報導稱，聽馬斯克的語氣，這輛電動車或不會有方向盤。

我們想讓這輛車配備方向盤和踏板嗎？

Do we want to have this car come with a steering wheel and pedals？

事實上，Tesla早在2019年就曾發布過一張圖，圖內的駕駛座也是沒有方向盤及踏板，當時目標是在兩年內推出款似車款。值得注意的是，Tesla去年就宣布在中國設立研發中心，打造「中國風」的電動車，當時釋出的設計草圖，是一款小型電動掀背車。

網上圖片

市場普遍將該款電動車稱為「Tesla Model 2」，市場估計會在上海的「Gigafactory」工廠製造並出口至全世界。

相關文章：【TSLA】Tesla馬斯克指Roadster交貨日子押後至2023年　供應鏈瓶頸問題未解決

【TSLA】Tesla 馬斯克：明年推出人形機器人原型機　期望能為人類導航、消除危險

【TSLA】研究機構料Tesla明年年銷售突破130萬輛　行業優勢料進一步擴大

編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克

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