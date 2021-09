【TSLA】Tesla據報23年出20萬元全自駕電動車

Electrek報道,Tesla(美:TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)向員工表示,目標2023年推出一款2.5萬美元(19.5萬港元)的全自駕電動車、這輛車甚至可能沒有方向盤。

馬斯克在去年Tesla電池日已宣布將會推出2.5萬美元的電動車,但當時未定日期。馬斯克指出,最新電池組及電池製造能將電池成本調降逾5成,可藉此壓低價格。

▲ 網上圖片

報導稱,聽馬斯克的語氣,這輛電動車或不會有方向盤。

我們想讓這輛車配備方向盤和踏板嗎?

Do we want to have this car come with a steering wheel and pedals?