▲ 【TSLA】Tesla據報23年出20萬元全自駕電動車

Electrek報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）向員工表示，目標2023年推出一款2.5萬美元（19.5萬港元）的全自駕電動車、這輛車甚至可能沒有方向盤。

馬斯克在去年Tesla電池日已宣布將會推出2.5萬美元的電動車，但當時未定日期。馬斯克指出，最新電池組及電池製造能將電池成本調降逾5成，可藉此壓低價格。

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報導稱，聽馬斯克的語氣，這輛電動車或不會有方向盤。

我們想讓這輛車配備方向盤和踏板嗎？ Do we want to have this car come with a steering wheel and pedals？

事實上，Tesla早在2019年就曾發布過一張圖，圖內的駕駛座也是沒有方向盤及踏板，當時目標是在兩年內推出款似車款。值得注意的是，Tesla去年就宣布在中國設立研發中心，打造「中國風」的電動車，當時釋出的設計草圖，是一款小型電動掀背車。

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市場普遍將該款電動車稱為「Tesla Model 2」，市場估計會在上海的「Gigafactory」工廠製造並出口至全世界。

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編輯：吳敏芳