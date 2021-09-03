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【新股IPO】堃博醫療傳已成功闖關　集資約23億元

股樓投資 15:58 2021/09/03

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消息指，內地肺病醫療公司堃博生物（Broncus）已經成功闖關，並擬集資3億美元（約23.3億港元），高盛及海通為聯席保薦人。堃博生物於去年9月完成C輪數千萬美元融資，並由清池資本領投、其他投資者包括百度資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投。

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億【見下頁】

堃博生物成立於2012年，是一間提供肺部疾病精準介入治療技術的生物公司，致力於研究開發呼吸系統疾病診療手段與醫療設備。截至2020年度，公司收入按年下跌近6成至326萬美元（約2527萬港元），年內虧損淨額擴大至4879萬美元（約3.78億港元），2019年同期虧損為3255萬美元（2.5億港元）。

【延伸閱讀】恒基系：除淨派息在即  恒基系5大收息股逐個捉

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是次集資所得主要用於分配予核心產品，擴大生產廠房的生產線提供資金、為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金、及作一般公司用途。

同場加映：【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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記者：張以正

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