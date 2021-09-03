日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗

日本政府原計劃協助500人撤離阿富汗，但受喀布爾機場恐襲影響，日本提前結束於阿富汗的撤離行動。名單中最後僅得1名日本籍女記者成功撤離阿富汗，仍有不少人滯留阿富汗當地。

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日本政府上月底派遣自衛隊運輸機前往阿富汗，協助當地撤離行動。共同社引述外交消息人士指，日本政府本來計劃撤離500人，包括日本國民和國際協力機構（JICA）的阿富汗職員。

但極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）8月26日於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，導致喀布爾機場一帶的局勢急劇升溫。

據悉，日本政府的撤離行動受和平憲法限制，禁止自衛隊於喀布爾機場外活動，因此撤離人員必須自行通過塔利班的重重關卡，才能抵達機場。

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共同社指一架日本自衛隊飛機曾數次降落喀布爾，但無法接載任何日本或阿富汗人員。自衛隊飛機27日運送共同社喀布爾通信員安井浩美撤離阿富汗至巴基斯坦。

日方也應美國要求帶同14 名阿富汗人飛往巴基斯坦，但上述14人則不在日方原定撤離名單之内。日媒引述安井浩美指，如沒有發生喀布爾機場恐襲，她相信名單内所有人可安全抵達機場及撤離。

日本政府拒絕透露仍有多少國民滯留阿富汗，僅稱仍有很少數不希望離開阿富汗的日本人留在當地。

責任編輯：鄭錦玲