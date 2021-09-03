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英國食品及飲品出口歐洲大跌 牛肉芝士重災區

環球社會熱點 16:28 2021/09/03

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英國與歐盟簽訂的貿易合作協定今年5月正式生效後，脫歐對英國經濟影響逐漸浮現。英國上半年出口至歐盟的食品及飲品數量大跌，其中以牛肉及芝士跌幅最大。英國食品及飲品聯合會（FDF）指銷售額損失高達20億英鎊（約214億港元），非歐盟市場增長並不能彌補損失。

歐洲同陷運輸人手荒 缺40萬貨車司機 【下一頁】

按商品種類劃分，出口銷售額跌幅最大是奶製品及肉類。其中牛肉2021年上半年度出口量按年下跌37%，芝士則減少34%，牛奶及奶油皆錄得19%跌幅。但蘇格蘭的三文魚及威士忌則分別按年增長27%及20%。

按國家劃分，英國對所有歐盟成員國的產品出口均大幅下降，其中對愛爾蘭銷售額損失超過5億英鎊（約約53.5億英鎊），而對德國、西班牙和意大利銷售則自2019年以來，均下跌約一半。

英國2019年至2021年對歐盟出口產品數據

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FDF國際貿易主管古迪（Dominic Goudie）表示，非歐盟市場出口有所增加，但不足以填補歐盟銷售額20億英鎊的「災難性」損失。出口減少反映英國有關行業生產商面臨嚴峻困境，以及對額外市場支持的迫切需求。

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古迪透露，生產商及農民還對面對貨車司機及倉庫工人短缺問題，兩者進一步打擊供應鏈。古迪警告，若無措施解決供應鏈勞動力短缺，企業完成重要出口訂單能力將會受影響。

英國2019年至2021年對歐盟各國出口數據

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食品和飲品出口商協會（Food and Drink Exporters Association）總監懷特黑德（John Whitehead）表示，為避免與歐盟貿易的繁複程序，愈來愈多企業將業務中心轉移至歐洲，進口商亦在尋找其他供應商，導致英國出口及就業機會持續下降。

FDF透露進口產業亦受影響，豬肉進口數目下降19.6%，芝士下降17.6%，雞肉則錄得17.9%下跌。FDF警告，隨明年初英國與歐盟各自實施更嚴格邊境檢查，食品及飲品進口數目明年將進一步下降。

責任編輯：李俊儀

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