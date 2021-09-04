【斜槓族】「Slash」崛起全職人手難求　企業兩招留才

▲ 近年全職人手更比過往難求，青壯勞動力日見短缺，令企業面臨更大壓力。

疫情不僅改變了大眾的生活習慣，更帶動各行各業的工作模式轉變，企業招聘、打工仔對工作的期望也產生了微妙的變化。有不少選擇轉投「斜槓族（Slash）」行列，由傳統打工仔變身成發展多重職業生涯的自由工作者。惟斜槓族的興起，同時為企業帶來煩惱。有公關企業透露，近年全職人手更比過往難求，青壯勞動力日見短缺，令企業面臨更大壓力。

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本地組織關注草根生活聯盟（關草聯）在今年7月至8月期間，進行一項網上調查，訪問了220位年輕受訪者。有51.4%受訪者表示自己現時或曾經是彈性就業者，而有67.3%的受訪者表示有意成為彈性就業者，投身於這個新興工作模式。

國際人力資源顧問公司美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）接受本報專訪時也指出：「Z世代的年輕人講求工作與生活平衡（Work-life Balance），加上疫情爆發後，企業的就業保障（Job Security）變得不穩定。」所以，年輕人寧願「兼職炒散」、或化身自由工作者，放棄困身的全職工作。

▲ 國際人力資源顧問公司美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍就認為，企業若願意聘請斜槓族，其實人手開支會更低。（受訪者提供圖片）

嘗試不同工種 探索就業興趣

其中於2019年畢業後就成為斜槓族的Gigi，就因為一直對自己的生涯規劃未有明確的方向，故以兼職、散工、短期工等工作模式來體驗不同的工種，探索自己的就業興趣。

▲ Gigi畢業後對自己的生涯規劃未有明確的方向，因此決定加入斜槓族，以兼職、散工等工作模式來探索自己的就業興趣。（受訪者提供圖片）

Gigi修讀通識及文化研究，但由於科目範圍較廣，難以有清楚的職業導向，所以希望有更多時間，去嘗試不同的工作，並有更多時間增值自己及接觸新事物，再尋找自己未來的就業方向。

她目前有3份兼職工作，分別是兼任魔術班導師及補習導師，以及早前透過聖雅各福群會的「Futuremakers'First Job青年就業及資助計劃」找到婚紗店兼職工作，主理客戶服務及社交媒體管理，「在婚紗店工作之前，未曾接觸過社交媒體創作。但今次之後，發現自己對媒體創作有更大興趣，預料會向媒體創作行業進發。」

企業缺長工 兼職難應付長期項目

不過，斜槓族的新工作形態，或對企業帶來巨大的挑戰。創意無限公關顧問公司（Wasabi Creation Ltd）董事尹美玉（Ruby）表示，早前因應業務發展，計劃招聘客戶服務主任以及傳訊公關，但招聘過程並不順利。最後需時逾3個月，才能成功聘請合適人才。

Ruby直言：「好多應徵者都只是想找兼職工作，但我們很多時候需要面對長期客戶，若果聘請兼職，他們根本難以應對，也不能解決客戶的長遠需要，所以令到我們都相當『頭痕』。」Ruby補充指，近年有不少員工都選擇辭去全職的工作，轉做自由工作者，令公司人手一直處於短缺狀態。

▲ 創意無限公關顧問公司董事尹美玉坦言，近年Slash興起，難以聘請全職員工，令該企相當『頭痕』。（受訪者提供圖片）

面對Slash來勢洶洶，全職人手長期不足，企業又可以如何應對眼前的問題？Ruby透露，該企從兩方面入手。首先是與多間大學合作，推出見習行政人員計劃（Management Trainee、MT），在年輕人還未畢業就開始為他們進行培訓，並提供工作機會。她解釋，MT計劃對員工和企業的保障都相較大，「學生可以確保自己畢業後有穩定工作；公司則可以留住人才，亦不會浪費先前培訓所花的人力和資源。」

除此之外，Ruby透露，該企面對部分一次性項目及一次性客戶時，若人手不足，都會聘用自由身工作者去以短期合約形式處理。但她強調，類似的應對手法僅適用於部分行業以及情況，

自由工作者未必適合各個行業，例如醫療、金融相關的都比較難；而傳媒、設計行業就會比較可以用『By Project（個別項目）』的方式處理。

記者：曾曉汶