【斜槓族】「Slash」崛起全職人手難求　企業兩招留才

下一篇文章
【電影業復甦】本地電影業票房回升 暑假檔期首位為《黑寡婦》 票房有約5000萬
疫情不僅改變了大眾的生活習慣，更帶動各行各業的工作模式轉變，企業招聘、打工仔對工作的期望也產生了微妙的變化。有不少選擇轉投「斜槓族（Slash）」行列，由傳統打工仔變身成發展多重職業生涯的自由工作者。惟斜槓族的興起，同時為企業帶來煩惱。有公關企業透露，近年全職人手更比過往難求，青壯勞動力日見短缺，令企業面臨更大壓力。
【資助中小企】渣打資助500萬請人 供數碼營銷、文字創作等「十大零工」職位
本地組織關注草根生活聯盟（關草聯）在今年7月至8月期間，進行一項網上調查，訪問了220位年輕受訪者。有51.4%受訪者表示自己現時或曾經是彈性就業者，而有67.3%的受訪者表示有意成為彈性就業者，投身於這個新興工作模式。
國際人力資源顧問公司美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）接受本報專訪時也指出：「Z世代的年輕人講求工作與生活平衡（Work-life Balance），加上疫情爆發後，企業的就業保障（Job Security）變得不穩定。」所以，年輕人寧願「兼職炒散」、或化身自由工作者，放棄困身的全職工作。
嘗試不同工種 探索就業興趣
其中於2019年畢業後就成為斜槓族的Gigi，就因為一直對自己的生涯規劃未有明確的方向，故以兼職、散工、短期工等工作模式來體驗不同的工種，探索自己的就業興趣。
Gigi修讀通識及文化研究，但由於科目範圍較廣，難以有清楚的職業導向，所以希望有更多時間，去嘗試不同的工作，並有更多時間增值自己及接觸新事物，再尋找自己未來的就業方向。
她目前有3份兼職工作，分別是兼任魔術班導師及補習導師，以及早前透過聖雅各福群會的「Futuremakers'First Job青年就業及資助計劃」找到婚紗店兼職工作，主理客戶服務及社交媒體管理，「在婚紗店工作之前，未曾接觸過社交媒體創作。但今次之後，發現自己對媒體創作有更大興趣，預料會向媒體創作行業進發。」
企業缺長工 兼職難應付長期項目
不過，斜槓族的新工作形態，或對企業帶來巨大的挑戰。創意無限公關顧問公司（Wasabi Creation Ltd）董事尹美玉（Ruby）表示，早前因應業務發展，計劃招聘客戶服務主任以及傳訊公關，但招聘過程並不順利。最後需時逾3個月，才能成功聘請合適人才。
Ruby直言：「好多應徵者都只是想找兼職工作，但我們很多時候需要面對長期客戶，若果聘請兼職，他們根本難以應對，也不能解決客戶的長遠需要，所以令到我們都相當『頭痕』。」Ruby補充指，近年有不少員工都選擇辭去全職的工作，轉做自由工作者，令公司人手一直處於短缺狀態。
面對Slash來勢洶洶，全職人手長期不足，企業又可以如何應對眼前的問題？Ruby透露，該企從兩方面入手。首先是與多間大學合作，推出見習行政人員計劃（Management Trainee、MT），在年輕人還未畢業就開始為他們進行培訓，並提供工作機會。她解釋，MT計劃對員工和企業的保障都相較大，「學生可以確保自己畢業後有穩定工作；公司則可以留住人才，亦不會浪費先前培訓所花的人力和資源。」
除此之外，Ruby透露，該企面對部分一次性項目及一次性客戶時，若人手不足，都會聘用自由身工作者去以短期合約形式處理。但她強調，類似的應對手法僅適用於部分行業以及情況，
自由工作者未必適合各個行業，例如醫療、金融相關的都比較難；而傳媒、設計行業就會比較可以用『By Project（個別項目）』的方式處理。
記者：曾曉汶