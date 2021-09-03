金正恩下令做好防災及防疫 解決糧食短缺

早有不少媒體報道指，北韓正面臨自然災害及出現糧食危機。據北韓官媒《朝中社》報道，北韓勞動黨於周四（2日）召開政治局會議，北韓領袖金正恩主持會議時，下令進一步防止自然災害及阻止新冠肺炎疫情爆發，亦要求提高糧食產量。

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朝中社周五（3日）報道，北韓勞動黨周四召開政治局會議，並由領袖金正恩主持，其中經濟計劃佔據主要會議議程。金正恩表示，新冠肺炎疫情全球肆虐，要求國家進一步加強防疫措施，重新審視防疫體系及部門工作。

此外，金正恩敦促官員努力防止自然災害破壞當地經濟，並採取徹底措施及制定計畫克服近年越來越危險的極端氣候，最少在5年計畫期間完成治理河川、重新造林控制侵蝕、維護堤壩及海岸防潮堤項目等工程。

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金正恩亦要求提高糧食產量，務必在今年秋季收成前完成所制定的糧食生產目標，政府會提供一切農業物資及設備，積極改善糧食運輸、加工及分配工作。

北韓經濟受到國際制裁、新冠肺炎疫情而實施全面封關，重創當地經濟。加上暴雨及颱風等自然災害，影響當地糧食供應，引起外界擔憂北韓經濟情況。

責任編輯：郭麗明