新西蘭商場孤狼恐襲 男子刺傷數人後被擊斃

新西蘭周五（3日）發生恐襲，一名男子持刀闖入商場襲擊他人，造成最少6人受傷。警方到場後，成功擊斃施襲者，現正調查事件。新西蘭總理阿德恩指出，施襲者是極端組織伊斯蘭國的支持者，亦是警方的已知國家安全威脅人物。

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新西蘭傳媒報稱，最大城市奧克蘭（Auckland）一間商場內的超級市場發生持刀傷人。目擊者指現場一片混亂，看見一名老翁受傷倒地。網上片段可見，襲擊發生時超級市場內的客人慌忙逃生。據悉，事後共6人被送院，3人情況危殆，1人嚴重及2人傷勢穩定。

現場片段

當地警察確認，一名男子在超級市場襲擊他人，並刺傷數人。警方其後發現男子位置，並將其擊斃，男子當場死亡，目前仍在調查事件。

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總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，今次恐襲襲擊者為2011年移居當地的斯里蘭卡移民，於2016年被鎖定為威脅國家安全人物，警方亦有密切關注其動向。阿德恩指施襲者是孤狼，支持極端組織伊斯蘭國（ISIS）及受其暴力意識形態影響。

警察總長科斯特（Andrew Coster）被問警方為何不對及早對施襲者採取行動，科斯特解釋警方已全天候安排人手監視男子，並在恐襲發生後第一時間趕到現場，成功阻止情況惡化或更多人員傷亡。

責任編輯：吳漢培