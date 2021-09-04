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【人才搶奪】疫下IT專才短缺　企業應如何拆解？

科技 10:00 2021/09/04

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IT職位逐年增長，供不應求，尤其新興科技與數碼轉型相關的人才，在全球更是掀起一波搶人大戰。

企業對科技應用在疫情爆發後急速推進，同時也帶動對資訊科技（IT）人才的改變及需求。尤其新興科技與數碼轉型相關的人才，在全球更是掀起一波搶人大戰。面對IT人手短缺的問題，或會影響企業數碼轉型進度，甚至影響整體業務發展。有人力資源顧問建議，可從多方面應對，或以不同方式吸引IT人才加入。

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國際人力資源顧問公司美世（Mercer）香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）接受本報專訪時提到：「香港本身就缺乏IT專才，現時是缺上加缺。」他表示，企業進行數碼轉型的需求早已存在，只是疫情爆發後，許多傳統企業才明白轉型的迫切性，令IT相關職位需求迅速大增。

他引述美世早前內部調查，目前92%亞洲企業對數據科學家（Data Scientist）需求增加；其次為雲計算工程師（Cloud Engineer），有90%亞洲企業對該職位需求有所增加；也有89%亞洲企業表示，對網絡安全工程師（Cybersecurity Engineer）職位需求增加。

國際人力資源顧問公司美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍直言：「香港本身就缺乏IT專才，現時是缺上加缺。」（受訪者提供圖片）

Brian解釋，對企業來說，強大的數據分析可以幫助企業大幅度地提高決策，而經驗豐富的數據科學家，就可以幫助企業管理數據並利用信息協助公司發展，因此企業對於數據分析人才的需求量不斷擴大。

除了市場需求增，Brian指近期本港移民潮爆發，不少IT專才都離開香港。而且海外不少大企業實施在家工作模式，因此本地IT人才也可以透過遙距方式，為外國企業打工，令香港企業更加難聘請到IT員工。

人才荒持續　可向IT方案供應服務商尋協助

面對IT人才荒的情況，對於企業來說或帶來嚴重影響，如拖慢業務發展進度，企業又可以如何應對？Brian建議，若想短期解決缺乏IT人手的問題，可嘗試先向不同的IT方案供應服務商尋求協助，解決部分簡單的業務轉型。又或者可以建立一個「特別團隊」（Special Team），再以項目的形式與外判IT團隊合作，員工更可從中學習到IT技術。

研發癌症綫上會診平台的本地初創科企覓光遠程醫療，早前也在港進行招聘。其副總經理蔣耀緯（Gordon）直言，該企日前因應業務發展，需要招聘系統分析師（System Analyst）。「現時在港招聘IT專才，真的不容易。」他透露，在招聘網站上發布招聘信息超過1個月，卻完全沒有任何成果。最後只能靠朋友轉介，才成功聘請到合適的人才。

覓光遠程醫療副總經理蔣耀緯（右）透露，該企早前因應業務發展，而需要招聘系统分析師，卻遇上難題。（曾曉汶攝）

Gordon透露，該企正計劃進駐內地市場，早前也曾想過在本港先進行招聘，再到內地市場發展。但鑑於本地IT人才實在太難找，加上現時疫情影響，封關政策仍持續實施，為免拖慢業務發展，最後決定聘請當地的IT人才。

零售店轉型盼請IT人　惟薪金難負擔

零售業是受疫情嚴重打擊的行業之一，零售商要轉危為機，就必須應用科技，如建立網上銷售平台，增加客戶接觸點。位於上水的本地零售店「八勝生活」，在去年底受到疫情影響，門市生意大減。而隨着「宅經濟」冒起，網上消費成為新常態，競爭對手紛紛轉向網上渠道，八勝生活也只能跟隨潮流，進行數碼轉型，拓展網上銷售平台。

八勝生活營銷部負責人李小姐接受訪問時提到，對於小店來說，要數碼轉型並不簡單，「我們甚麼都不懂，又沒有足夠資金及資源聘請IT人才協助，一開始真的有點手足無措。」其後他們只能利用網上搜尋，尋找綫上零售服務供應商，並購買了1年的網站拼砌服務。

她坦言，現時的服務供應商只提供「砌網站」的服務，未來希望能夠可以找到能提供業務分析工具的服務供應商。她更直言，如果有機會，也希望能夠找到一個IT人選，協助所有關於處理IT的事項，「但金錢上真的很難負擔」。

記者：曾曉汶

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