習近平稱設立北京證券交易所　對港交所388前景影響有幾大？

國家主席習近平稱將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。對本港上市的港交所 （00388） 前景影響有幾大？港交所股價今早跌近3%，早段低見482.6元。散戶投資者應如何調整對港交所的買賣策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊↓收看／收聽。

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