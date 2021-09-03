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習近平稱設立北京證券交易所　對港交所388前景影響有幾大？

股市 14:00 2021/09/03

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國家主席習近平稱將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。對本港上市的港交所 （00388） 前景影響有幾大？港交所股價今早跌近3%，早段低見482.6元。散戶投資者應如何調整對港交所的買賣策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊↓收看／收聽。

【你可能有興趣：阿里巴巴（09988）千億撐習主席「共富」　對股價影響多大？】

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10：49 - 阿里 （09988） 千億支持「共富」　對股價有何影響？

13：56 - 習近平稱設立北京證券交易所　對港交所 （00388） 影響多大？

17：02 - 股票分析：港交所 （00388） 買賣策略

18：19 - 香港金融地位會漸被內地取代嗎？投資要聚焦A股？

21：48 - 新能源股怎樣揀　光伏還是火電概念？

24：44 - 港股開市前市況速報

26：35 - ET個股推介：廣汽 （02238）

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29：06 - 股票分析：美團 （03690） 短綫買賣策略

30：16 - 股票分析：快手 （01024） 已散水？

31：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 可以現價買？

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38：13 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何？

39：26 - 股票分析：滙豐 （00005） 股價前景如何？

41：56- 股票分析：中國軟件 （00354） 有貨怎操作？

43：07 - 股票分析：網易 （09999） 高位有貨怎麼辦

45：55 - 股票分析：阿里健康 （00241） 股價前景怎看

47：41 - 股票分析：江西铜 （00358） 股價前景怎看

49：05 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 蟹貨在手怎麼辦

50：40 - 股票分析：港交所 （09988） 現價可入嗎？

51：31 - 美股仍有多少上望空間？蘋果（APPL.US）股價怎看？

53：25 - 港股開市後市況速報

55：48 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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