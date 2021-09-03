【加密貨幣】連月被各地監管機構批評　幣安遭新加坡列入警惕名單

▲ 全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）自2017年上市以來擴張迅速，不過繼馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國等多國嚴格審查後，新加坡金融管理局亦宣布將其列入「投資人須警惕」名單之中。（法新社圖片）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）自2017年上市以來擴張迅速，不過繼馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國等多國嚴格審查後，新加坡金融管理局亦宣布將其列入「投資人須警惕」名單之中。當局表示，幣安可能違反當地法律，應立即停止向星國居民提供支付服務。

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彭博社報導，新加坡金管局已審查幣安交易平台的業務，認為幣安可能違反「支付服務法」（Payment Services Act），在未持有相關執照的情況下，為新加坡民眾提供支付服務。

金管會發言人指出，將禁止幣安向當地居民提供電子支付服務。旗下網站亦會被列入消費者警惕清單，提醒消費者幣安並非持牌機構。發言人補充道，幣安必須停止向新加坡民眾提供支付服務或向消費者推廣相關服務。

幣安旗下的「幣安亞洲服務（Binance Asia Services）」發言人回應表示，公司負責幣安在新加坡的平台業務，針對相關法令要求的執照，目前已向新加坡金管局提出申請。

幣安發表聲明表示，目前正在積極與新加坡金管局合作，公司向來十分認真看待遵守規範的義務，並會遵循全球監管機構的標準。其創辦人兼行政總裁趙長鵬接受《路透社》訪問時還表示，計劃3年內分拆旗下幣安美國在美國上市。

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責任編輯：李智美