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【新冠疫苗】意大利擬強制打針 力谷8成接種率

環球社會熱點 13:09 2021/09/03

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意大利總理德拉吉表示，意大利政府可能強制所有合資格民眾接種新冠疫苗，並加快達到8成接種率的目標。另外，意大利計劃於本月率先為高危群體接種新冠疫苗加強劑。

北韓再拒疫苗 今次係邊隻？ 【下一頁】

德拉吉（Mario Draghi）周四（2日）表示，有70.5%年齡12歲或以上的意大利人已完成接種新冠疫苗（編按：部分意大利人接種只需一劑的強生疫苗）。

意大利目前已強制醫護人員接種新冠疫苗，但德拉吉表示歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）全面授權新冠疫苗後，意大利政府或會強制所有合資格接種人士打針。

德拉吉稱對疫苗接種進度有信心，預料到了本月底，12歲或以上人口的完成接種率可升至80%。他同時表示，計劃在本月稍後時間為高危人士接種加強劑。

【新冠疫苗】美國半年棄逾1500萬劑 數字或被低估 【下一頁】

意大利上月起推行疫苗通行證，12歲或以上民眾接種最少一劑新冠疫苗、持有48小時內新冠病毒檢測陰性結果，或屬新冠肺炎康復者，可獲疫苗通行證。

民眾如要長途旅行、參加休閒活動或是學校職員，都要出示疫苗通行證。德拉吉表示政府計劃擴大通行證使用範圍，意大利政府官員上周也表示，考慮要求公營部門或超市員工出示通行證。

責任編輯：鄭錦玲

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