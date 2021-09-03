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美國FAA稱維珍銀河偏離航線 調查完結前禁升空

環球社會熱點 13:50 2021/09/03

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英國富豪布蘭森旗下太空公司維珍銀河的太空船7月成功完成載人升空旅行，成為全球首家完成壯舉的公司。美國聯邦航空管理局（FAA）指維珍銀河的太空船回程時偏離軌道，當局完成調查前禁止維珍太空船再次升空。

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FAA周四（2日）證實，正在調查布蘭森（Richard Branson）太空之旅，並指當時太空船返回地面時偏離預定軌道。FAA表示，當局完成調查前，禁止維珍銀河（Virgin Galactic）再次開展太空旅程。維珍銀河在同日早上宣布，計劃在9月底或10月初再次舉行太空之旅，維珍銀河確認下次飛行可否如期進行。

維珍銀河發言人金貝爾（Barney Gimbel）證實，太空船飛行軌道曾發生變化。飛行員在警號出現時遵照指示，修正飛行路線軌道。維珍銀河發表聲明回應FAA調查時，承認曾偏離軌道1分41秒，強調事件並未造成任何傷害，公司正與FAA合作，解決未來飛行問題。

維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代 【下一頁】

維珍銀河周三（1日）曾發表聲明，指太空船因風力因素改變軌道，飛行員和系統已監控並確保其維持可控範圍內。雖然飛船軌道有所偏離最初計劃，但一切操作均在可控範圍，乘客及飛行員並未因軌道改變而遇到任何危險。美國早前曾有媒體報道指，維珍銀河飛船下降時曾觸發紅燈警告，即太空船飛行軌跡有偏差，飛行員最終選擇修正。

責任編輯：李俊儀

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