【退休規劃】美國退休好地方 喬治亞州成第一 馬里蘭州排最後

每人對自己將來的退休都會有所規劃，有些人會選擇留在香港，有些人會選擇離開香港到國外享受自己的退休生活。早前，消費金融服務公司Bankrate就美國最為適合的退休州份進行研究，研究從負擔能力、健康、文化、天氣及犯罪率5方面比較，結果顯示，喬治亞州排名第一位，而馬里蘭州排名最後。

喬治亞州排名第一的原因是 負擔能力較低，生活成本低，稅收負擔輕，因此在負擔能力方面排名第三。 氣候 因素也是另一個強項，該州的年平均氣溫為17度，在全國排名第五。地震很少會發生，龍捲風的風險也是平均水平。 不過，在文化方面，喬治亞州是全美國65歲以上居民比例最低的州之一，人均藝術和娛樂場所排名都接近墊底。

最適合退休州份：

州份 綜合排名 負擔能力排名 (40%) 健康排名 (20%) 文化排名 (15%) 氣候排名 (15%) 犯罪排名(10%) 喬治亞州 1 3 32 41 4 29 佛羅里達州 2 14 24 15 14 27 田納西州 3 1 42 29 8 45 密蘇里州 4 3 34 34 18 42 馬薩諸塞州 5 42 1 12 6 10 馬里蘭州 50 47 4 39 36 29

【理財智慧】改變5大生活習慣 有助輕鬆增加緊急預備金 【下一頁】

【筍工推介】懲教署請媒體編輯 月薪逾5.8萬元 入職條件一覽 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂