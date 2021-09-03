【退休規劃】美國退休好地方 喬治亞州成第一 馬里蘭州排最後

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每人對自己將來的退休都會有所規劃，有些人會選擇留在香港，有些人會選擇離開香港到國外享受自己的退休生活。早前，消費金融服務公司Bankrate就美國最為適合的退休州份進行研究，研究從負擔能力、健康、文化、天氣及犯罪率5方面比較，結果顯示，喬治亞州排名第一位，而馬里蘭州排名最後。
喬治亞州排名第一的原因是負擔能力較低，生活成本低，稅收負擔輕，因此在負擔能力方面排名第三。氣候因素也是另一個強項，該州的年平均氣溫為17度，在全國排名第五。地震很少會發生，龍捲風的風險也是平均水平。不過，在文化方面，喬治亞州是全美國65歲以上居民比例最低的州之一，人均藝術和娛樂場所排名都接近墊底。
最適合退休州份：
|州份
|綜合排名
|負擔能力排名 (40%)
|健康排名 (20%)
|文化排名 (15%)
|氣候排名 (15%)
|犯罪排名(10%)
|喬治亞州
|1
|3
|32
|41
|4
|29
|佛羅里達州
|2
|14
|24
|15
|14
|27
|田納西州
|3
|1
|42
|29
|8
|45
|密蘇里州
|4
|3
|34
|34
|18
|42
|馬薩諸塞州
|5
|42
|1
|12
|6
|10
|馬里蘭州
|50
|47
|4
|39
|36
|29
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責任編輯：羅浩濂