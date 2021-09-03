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【退休規劃】美國退休好地方 喬治亞州成第一 馬里蘭州排最後

理財智慧 19:12 2021/09/03

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每人對自己將來的退休都會有所規劃，有些人會選擇留在香港，有些人會選擇離開香港到國外享受自己的退休生活。早前，消費金融服務公司Bankrate就美國最為適合的退休州份進行研究，研究從負擔能力、健康、文化、天氣及犯罪率5方面比較，結果顯示，喬治亞州排名第一位，而馬里蘭州排名最後。

喬治亞州排名第一的原因是負擔能力較低，生活成本低，稅收負擔輕，因此在負擔能力方面排名第三。氣候因素也是另一個強項，該州的年平均氣溫為17度，在全國排名第五。地震很少會發生，龍捲風的風險也是平均水平。不過，在文化方面，喬治亞州是全美國65歲以上居民比例最低的州之一，人均藝術和娛樂場所排名都接近墊底。

最適合退休州份：

州份 綜合排名 負擔能力排名 (40%) 健康排名 (20%) 文化排名 (15%) 氣候排名 (15%) 犯罪排名(10%)
喬治亞州 1 3 32 41 4 29  
佛羅里達州 2 14 24 15 14 27  
田納西州 3 1 42 29 8 45  
密蘇里州 4 3 34 34 18 42  
馬薩諸塞州 5 42 1 12 6 10  
馬里蘭州 50 47 4 39 36 29  

 

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責任編輯：羅浩濂

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