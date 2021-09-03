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今日推介四川成渝高速｜粵海、快手、中糧家佳康、中國旭陽、中建材最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/03

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恒生指數中午收報25948點，跌142點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介四川成渝高速 （00107） ，另亦會分析粵海 （00270） 、快手 （01024） 、中糧家佳康 （01610） 、中國旭陽 （01907） 、中建材 （03323） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 四川成渝高速（00107） 粵海投資（00270） 快手—W（01024） 中糧家佳康（01610） 中國旭陽集團（01907） 中國建材（03323） 石鏡泉

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