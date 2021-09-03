狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊

西方國家錯估情報，導致出現撤離阿富汗時的嚴重混亂。歐盟外交政策負責人博雷利指出，今次阿富汗撤離行動的狼狽不堪啟發歐盟，應該要自行組建一支軍隊，以防日後發生同類事件。

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博雷利（Josep Borrel）與成員國防長會面後透露，指歐盟理應開始建立自己的軍事力量，以參與今次同類的軍事行動。言論亦獲歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟內部市場專員布萊頓（Thierry Breton）支持。

過往歐盟曾多次探討，成員國加深軍事合作的問題，但舉動屢屢被批猶如國族建構。博雷利指出，阿富汗撤離問題上，讓歐盟了解美國仍嚴重影響履行歐盟的自主權，撤離時的狼狽敲響警號。

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歐盟政府原想說服美國延長撤離期限，換取時間建立安全通道讓歐盟公民及為西方國家的阿富汗人撤離，但最終失敗。歐盟官員表示，其實只需5,000人即可確保喀布爾機場安全，但歐盟就是無法提供。

不過，與美國3.7%國防開支相比，普遍歐盟成員國的國防開支只佔國民生產總值（GDP）1.2%。外交消息人員亦坦承，沒有成員國的領袖願意派遣公民以歐盟名義執行軍事行動，更惶論是可能犧牲性命的高危行動。

責任編輯：吳漢培