【芯片短缺】中芯夥滬政府臨港自貿區建廠　聚焦28納米以上技術、總投資額692億元

▲ 中芯將負責該合資公司的營運及管理。

中芯國際 （00981） 公布，與上海自貿試驗區臨港新片區管委會簽署合作框架協議，雙方有意在臨港自由貿易區共同成立合資公司，規劃建設產能為每月10萬片的12英吋晶圓代工生產線項目，聚焦於提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務。該項目投資約88.7億美元（691.9億元）。

中芯股價午後造好，現升2.3%，最新報24.5元，成交額12.4億元。

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該合資公司註冊資本金擬為55億美元，中芯擬出資佔比不低於51% ，上海市人民政府指定的投資主體擬出資佔比不超過25%。公司與上海自貿試驗區臨港新片區管委會將共同推動第三方投資者完成剩餘出資。中芯將負責該合資公司的營運及管理。

中芯指，認為該項目有利於促進公司擴展生產規模和提升納米技術服務，從而獲得更高回報。

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編輯：吳敏芳