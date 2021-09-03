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【教育科技】上課不再沉悶　港企創 AR 互動地板教學

科技 13:19 2021/09/03

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Big Dipper 董事總經理陳諾彬表示，相比起科技，團隊更視教育為首要事項，因此在研發產品前，他們會到學校與老師會面，了解他們真正的需要。（陳國峰攝）

疫情改變學生的上課模式，由網課轉為實體課或會令學生難以適應。有本地企業為了增加學生對課堂的興趣，研發 AR 互動教學地板，透過深度採測技術感應動作。產品推出後，成功吸引百間小學採用。

【科創兵團】數碼港CEO任景信：疫下創科氣氛持續 初創累計融資逾185億

Big Dipper 董事總經理陳諾彬表示，相比起科技，團隊更視教育為首要事項，因此在研發產品前，他們會到學校與老師會面，了解他們真正的需要，再想出有甚麼科技產品可以解決問題。陳諾彬原來在科技教育公司工作，獲取一定的經驗及成就後，在 2014 年以 6 位數的資金，加上數碼港的資助創立 Big Dipper。

雖然本港不少學校使用平版電腦作為教學工具，但陳諾彬認為此方式讓學生只是坐在座位上對著電腦，令同學之間的互動減少，因此公司就著手研發 AR 互動地板問答遊戲 iFloor，嘗試改變課堂模式。

產品利用投影機將問題及選項投到地板上，學生可以用腳選擇問題答案。陳諾彬指，iFloor 採用深度採測技術及配合感應器，以感應參與者的動作，從而判斷他們是否答中問題，有助增加學生的投入感。（陳國峰攝）

【食品科技】初創研納米氣泡 改善漁農水質、提升水耕菜質素

產品利用投影機將問題及選項投到地板上，學生可以用腳選擇問題答案。陳諾彬指，iFloor 採用深度採測技術及配合感應器，以感應參與者的動作，從而判斷他們是否答中問題，有助增加學生的投入感。至於老師可以透過公司提供的問題庫，選取或添加問題至互動地板的程式中。公司計劃未來會將編程（Coding）、STEM、美術及音樂等學科融入 iFloor 中。

至於銷售方面，陳諾彬透露現時約有 100 間小學使用該產品，每星期至少有 3 間學校安裝產品。此外，公司最近亦進軍幼稚園市場，現時已有十多間幼稚園使用。除了本地市場，iFloor亦成功進軍其他亞洲地區，陳諾彬表示，台灣已有數間學校使用 iFloor，而公司亦正與日本學校洽談合作計劃。

【初創兵團】室內地圖數據需求大增 港初創瞄準海外

記者：廖淑瑩

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