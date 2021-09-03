【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元

▲ Facebook旗下通訊軟件WhatsApp，被指違反歐盟資料保護條例，或面臨超過20億港元巨額罰款。

近年全球機構對於數據保護的監管要求日益嚴格。據外媒報道指，Facebook旗下通訊軟件WhatsApp遭愛爾蘭數據保護委員會起訴，被指違反歐盟資料保護條例，或面臨超過20億港元巨額罰款。

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歐盟自2018年推出《通用數據保護條例》（GDPR），該條例規管理科技公司如何收集和使用數據。愛爾蘭數據保護委員會表示，由於WhatsApp未有向歐盟用戶清晰說明如何使用個人數據，包括與母企Facebook及旗下其他公司共享數據等細節，並違反歐盟GDPR關於數據透明度的規定，將向WhatsApp開出2.25億歐元（約20.7億港元）罰款。

WhatsApp發言人表示，公司一直致力確保用戶私隱，提供用戶透明度及全面資訊。該公司對於判決結果表示不滿，並會提出上訴。據了解，除了WhatsApp之外，另一科企亞馬遜（Amazon）曾於本年7月份，因違反歐盟GDPR條例而被罰款8.87億美元（約68.93億港元）。

責任編輯：李寶如