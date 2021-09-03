  • 31°C
香港時間 : 2021903日 (五) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元

商業 12:22 2021/09/03

分享：

Facebook旗下通訊軟件WhatsApp，被指違反歐盟資料保護條例，或面臨超過20億港元巨額罰款。

近年全球機構對於數據保護的監管要求日益嚴格。據外媒報道指，Facebook旗下通訊軟件WhatsApp遭愛爾蘭數據保護委員會起訴，被指違反歐盟資料保護條例，或面臨超過20億港元巨額罰款。

＜＜【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援

＜＜【Telegram】Telegram推8.0更新版本　取消限制綫上直播參與人數

歐盟自2018年推出《通用數據保護條例》（GDPR），該條例規管理科技公司如何收集和使用數據。愛爾蘭數據保護委員會表示，由於WhatsApp未有向歐盟用戶清晰說明如何使用個人數據，包括與母企Facebook及旗下其他公司共享數據等細節，並違反歐盟GDPR關於數據透明度的規定，將向WhatsApp開出2.25億歐元（約20.7億港元）罰款。

WhatsApp發言人表示，公司一直致力確保用戶私隱，提供用戶透明度及全面資訊。該公司對於判決結果表示不滿，並會提出上訴。據了解，除了WhatsApp之外，另一科企亞馬遜（Amazon）曾於本年7月份，因違反歐盟GDPR條例而被罰款8.87億美元（約68.93億港元）。

責任編輯：李寶如

相關文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
2021/08/04
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
2021/07/20
【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
2021/07/19
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封
2021/07/17
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封

你可能感興趣

【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
10:35 2021/08/04
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
09:30 2021/07/20
【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
17:00 2021/07/19
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
手機Apps 軟件 愛爾蘭 GDP 歐盟 Facebook WhatsApp Amazon 歐元 美元

上一篇文章

【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素

下一篇文章

【運動商機】直立板、獨木舟活動掀熱潮　帶動課程、裝備需求急升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠
【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【金融科技】11間金融科技初創　入圍2021 Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific
【金融科技】11間金融科技初創　入圍2021 Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific
【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹
【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹