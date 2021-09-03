【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素

▲ FedEx Express（FedEx）宣布，在亞太、中東和非洲地區推出FedEx International Connect Plus（FICP）服務，專為電子商貿而設的全新國際託運服務，並承諾於限定日期內遞送貨件。（FedEx提供圖片）

電子商務近年發展蓬勃，而貨運是成敗的其中一項關鍵因素。

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2021年，亞太地區的網上銷售額達到近2.9萬億美元，中國內地和印度繼續引領整個地區的電子商貿銷售。這增長有助促使電子商貿賣家適應和滿足消費者在後疫情和數碼時代的需求，重整實體資產，並對現有的物流網絡進行升級。

現今企業傾向尋求多元化和高性價比的解決方案來滿足消費者不斷變化的需求，根據德勤（Deloitte）調查，現時的消費者不僅重視產品本身，更重視一體化、點對點的購物體驗。運送費用和遞送方式是消費者放棄網上購物的兩個主要因素：如果運費過高，約四成的消費者會取消結帳；另有一成的消費者會因為包裹未能按時送達或派送方式不夠彈性而放棄購買。

有見及此，FedEx Express（FedEx）宣布，在亞太、中東和非洲地區推出FedEx International Connect Plus（FICP）服務，專為電子商貿而設的全新國際託運服務，並承諾於限定日期內遞送貨件。

目前，FedEx提供FICP服務的10個AMEA市場包括：香港、中國內地、台灣、澳洲、印度、日本、馬來西亞、新加坡、韓國和泰國。FedEx指，貨件能在1至5個工作天內送抵亞太、中東和非洲地區。

FICP服務還提供包括追蹤貨件、向收件人發放通知等功能，企業能搭配使用FedEx Delivery Manager服務，更改派遞選項，讓電子商貿顧客隨時檢視和管理網上訂單。

除了送貨上門，FICP服務還提供數百個取件地點，電子商貿企業可以為顧客提供靈活的派遞選項，並且更改送貨日期和地點。此外，結合線上線下的自動托運方案，使電子商貿企業亦可獲得無紙化的體驗。

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責任編輯：李智美