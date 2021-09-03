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【東京殘奧】遲3分鐘報到 馬來西亞鉛球運動員失金

環球社會熱點 12:21 2021/09/03

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東京殘奧會賽事因疫情延遲一年後終於展開，但有金牌選手竟然因為遲到而被褫奪金牌，引起各界爭議。馬來西亞鉛球殘奧運動員佐爾克弗利參加F20組別中贏得金牌，但由於在比賽當日遲3分鐘報到，最終被取消資格失去金牌。

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馬來西亞鉛球運動員佐爾克弗利（Muhammad Ziyad Zolkefli）到達F20組別鉛球賽事會場時，遲3分鐘報到。賽會當時決定讓他繼續參加比賽，佐爾克弗利最後更贏得金牌。

但國際殘奧委會（IPC）其後表示，當時相信佐爾克弗利有合理解釋才會遲到，於是讓他及另外兩位運動員繼續參賽。但經過調查後，IPC發現他無法就遲到提供正當理由，決定取消其參賽資格，並由銀牌得主烏克蘭選手科瓦爾（Maksym Koval）奪得金牌。

佐爾克弗利基亦接受IPC的裁決，但他白白失去金牌資格卻引來無數網民及馬來西亞人不滿。馬來西亞青年及體育部長阿祖姆（Ahmad Faizul Azumu）表示，已命令國家體育委員會調查，並對佐爾克弗利基被褫奪金牌感到失望。

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網民把憤怒轉移至科瓦爾，紛紛在社交網站辱罵及表達不滿。IPC發言人強調，殘奧會已清楚列明規則，賽會所作任何決定與科瓦爾無關，不應把憤怒發洩在他身上，對社交媒體的言論深感失望。IPC亦宣布，駁回取消佐爾克弗利金牌資格的上訴。

責任編輯：郭麗明

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