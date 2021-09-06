氣候變化成ETF投資「大趨勢」

因應全球氣候暖化，各國對減少碳排放議題愈益重視，紛紛推動資本流入環保科技發展，因此「零排放」目標正為投資者創造新的投資主題。上期文章《了解ETF投資「大趨勢」》就顛覆性科技進行探討，本文將專注探討與氣候變化相關的投資主題，從中了解綠色科技發展的投資選項。

全球暖化與綠色能源新資本

隨著人口及財富增長加劇溫室氣體排放，全球暖化已成為21世紀重要議題之一，因為其經濟後果影響深遠。按瑞士再保險（Swiss Re）於2021年4月發表的報告估算，全球氣溫由前工業時代至21世紀中葉每上升2°C，全球生產總值有可能收縮11% 。

然而，若要在2050年實現「零排放」，全球每年的潔淨能源投資將需要在2030年增加兩倍以上，達到約4萬億美元 。市場預期，投資於綠色能源的新資本將釋放投資新選項。就行業而言，太陽能光伏和風能預計持續是可再生能源發電的領先技術，在2021年這兩種技術的發電量有望按年增長17%至18% ，超過水電和生物能源的增長率，並佔可再生能源增長的三分之二。

從地域來看，中國對可再生能源的投資規模一直領先全球 ，在2021年全球可再生發電量增長中，有近一半是來自中國 。可見，中國加大力度投資於環保領域，除了推動國內的環保政策，亦有助推進潔淨能源技術在國外的應用 — 2019年中國在全球太陽能電池產量中的份額接近八成 ，而光伏組件的出口量在2020年上升至182.3億美元 ，反映中國在國際環保發展議題上扮演重要角色。

主題式ETF漸成主流

可再生能源投資持續增長，有助帶動與環保相關行業，如受惠於科技發展的企業，以及漸受消費者及投資者注意的環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance）（ESG） 合規公司。在投資角度，環保概念ETF亦漸受環球投資者注視，2020年ESG ETF的全球資產管理規模（AUM）錄得顯著增長，達到1,890 億美元，按年大升223% ，創下歷史新高。

值得一提，在環球ETF市場中，香港的ETF市場或可讓投資者在亞洲區以較高成本效益投資於ESG主題。舉例說，在港上市的ETF或可助投資者透過兩大渠道降低成本：首個成本優勢來自節省投資開支 — 根據香港交易所的2021年ETF稅務報告，相比投資海外ETF，投資者可透過買賣在港上市ETF以節省高達30%稅率；其次，在香港ETF市場買賣可獲豁免印花稅 — 儘管香港股票交易印花稅自2021 年8月1日起上調至0.13%，投資者在香港二級市場買賣ETF時仍可獲豁免印花稅。換言之，投資者可以透過香港市場投資ETF，而非買入一籃子相關股票，因此投資者可投資於目標市場同時節省0.13%交易成本。

透過主題式ETF在「節能減碳」大趨勢下進行投資的同時，投資者仍須留意當中風險。與其他投資一樣，買賣ETF涉及風險且無法保證盈利。投資者在作出任何投資決定前，應更深入了解ETF及其相關投資風險。