▲ 【台積電加價】傳台積電優待蘋果 僅漲價3%

全球芯片供應持續緊張，台積電（美：TSM）此前據報考慮明年首季調高芯片成熟製程代工費20%、先進製程代工費10%。然而，最新消息指，台積電厚待其最大客戶蘋果（美：AAPL），只對蘋果加價3%，遠低於其他客戶。

台積電芯片代工費傳加價一成 三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科【下一頁】

台灣IC設計芯片廠商的消息稱，台積電已經通知客戶全面漲價，但最大客戶蘋果獲得「VIP待遇」，台積電對其僅漲價3%，遠低於其他客戶。據悉，台積電在最新通知中稱「漲價將立即生效」，成熟工藝及先進工藝製程芯片的報價均被上調10%至20%，其中，7納米及以下的先進工藝漲幅10%至15%，成熟工藝漲幅則高達20%。

分析指出，蘋果是台積電第一大客戶，貢獻超過兩成收入，蘋果也支持了台積電最近幾年在先進製程工藝上領先，因此台積電不會輕易得罪蘋果，否則不排除蘋果扶植其競爭對手的可能。

7月中旬有報道稱，蘋果計劃推升今年新款iPhone的產量高達20%，以滿足復蘇的消費需求，並已要求供應商年內最多生產9000萬部iPhone 13。蘋果通常會在每年的9、10月至年底推出約7500萬部新款iPhone。

另外，上周有報道指，蘋果計劃上調iPhone 13系列價格。較早時候，蘋果行政總裁庫克曾預警稱，由於台積電5納米等先進工藝產能緊張，蘋果部分產品將會在今年下半年出現缺貨情況。

蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格 台積電加價引致芯片成本上升【下一頁】

隨着新冠Delta變種病毒快速擴散，全球半導體供不應求的情況在下半年未見緩解，不少分析師都改為預計芯片缺貨問題將持續至2023至2024年。

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編輯：吳敏芳