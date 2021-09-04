【有盈退休】曾智華：由有禮到黑面

路遙知馬力。其實，大部分時間，根本不需路遙，單憑跑短途已知馬力。

筆者在職場闖蕩40年，做過低層，做過中層，亦做過「哎吔」高層，見證不少打工仔成功及失敗案例。總結，就是上期講的「人生金字塔」，大部分圈子皆適用。尤其職場，只有長期專業及紀律嚴明者，才能去到金字塔頂層；等而下之，是稱職；再下之，是不求成功，但求無過；最低層，當然是HEA做的「職場爛泥」。職場，是一個公平地方，大家來工作，當然講表現，講成效。不是短暫的，而是有靱力穩定而長期的。

筆者最見得多，是見工時充滿熱誠，「托塔都應承」。上班頭幾日，表現落力，人工超值。不過，再跑下去，負面人性漸漸顯露，包括埋怨同事擦鞋、上司符碌、人工太奀、福利太少……這現象，低層故然普遍，中層也不少。

親身經歷變面現象

最近，就在筆者吃早餐的「翠X」餐廳及下午茶的「茶X殿」有親身經歷，兩者皆在6月換班底。同樣，由新上場黑色制服經理帶領大群侍應服務客人。「翠X」的，是女經理。初上班時，笑容滿面，筆者7點踏入，例必有禮招呼：「歡迎光臨，早晨，請入面坐！」對其他樓面也是好聲好氣，例如：「XX，唔該替6號枱落單……麻煩執執7號枱，唔該！」

「茶X殿」呢？初時我一舉手，已有起碼一位經理一位樓面埋來問：「有乜幫到你？」反應快，有禮貌。所以，短時間內筆者已幫襯了許多次。

不過，上述兩大寶號，只「跑」了兩個月，負責的經理，連帶下屬侍應，全皆面部「變色」。變了甚麼色？黑色！

如今，「翠X」黑制服經理已不再講早晨。筆者7點踏入，真是望也不望。無所謂，那就自己找位置。

如此的管理，下屬會怎麼？當然跟着「變色」！

「茶X殿」，近日每次去，聽到的，一律是樓面在埋怨。包括不夠人手，機械點心車「廢廢地」！總之，就是做得「好冇無癮」。

然後發生了甚麼事？便不得而知。只知這種由有禮變黑面的現象，處處皆是也。