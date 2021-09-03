菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版）

▲ 日媒報道，菅義偉宣布不會參加自民黨總裁選舉。

日本自民黨總裁選舉將於本月底舉行，而日本首相菅義偉近期民望持續低迷。日媒報道，菅義偉宣布不會參加自民黨總裁選舉，變相放棄競選日本首相。日媒指菅義偉有可能於本月内辭職。而日本行政改革擔當大臣河野太郎透露有意參選。

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（第二版更新菅義偉回應、河野太郎有意參選）

日本共同社報道，菅義偉周五（3日）於自民黨臨時高層會議上表示不會參選黨總裁。菅義偉是在去年9月接替安倍晉三成為首相，上台仍未夠1年。菅義偉周四（2日）下午於自民黨總部，與自民黨幹事長二階俊博舉行會議。共同社當時引述消息人士指，菅義偉當時告知二階俊博，他將參加自民黨總裁選舉。

菅義偉表示成為日本首相這一年間，他竭盡全力集中對抗新冠肺炎疫情。菅義偉指他無法兼顧抗疫工作和自民黨總裁參選工作，希望專注應對新冠疫情，履行內閣總理大臣職責守護國民生命和生活。

二階俊博表示他認為菅義偉經深思熟慮作出上述決定，因此會接受菅義偉的想法，應對自民黨未來的營運工作。

自民黨前政務調查會長岸田文雄已宣布參加自民黨總裁選舉。日經新聞報道，河野太郎周五也透露有意參選，已向身邊的人透露參選意願，並開始尋找選舉推薦人。自民黨前幹事長石破茂周五也表示有意參選，他形容目前出現全新局面，又稱如條件及環境合適的話願意出任首相。

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日本近期新冠肺炎疫情惡化，菅義偉政府的民望也下跌。日本上月底的一項民調顯示，菅義偉內閣支持度僅得34％，為菅義偉去年9月上台以來的最低水平。有56%的日本受訪者表示不支持菅義偉政府，連續4個月多於表態支持的日本受訪者比例。

日媒認為除了疫情拖累民望外，菅義偉近期連番失誤也帶來影響。菅義偉上月出席長崎原爆悼念儀式時遲到1分鐘，演説期間漏讀關於「日本身為唯一戰爭原爆受害國，比任何國家更能理解核武的非人道性」的內容而捱批。

責任編輯：鄭錦玲