【電腦安全】駭客出新招！顯示卡成惡意程式入侵目標

▲ 據《PCgamer》報導，現時有一種全新電腦病毒，可直接在顯示卡元件上儲存、執行惡意代碼，避開主流防毒軟件檢測，多間知名品牌的顯示卡更被列入危險名單。（Nvidia）

顯示卡竟成為駭客的新入侵目標，據《PCgamer》報導，現時有一種全新電腦病毒，可直接在顯示卡元件上儲存、執行惡意代碼，避開主流防毒軟件檢測，多間知名品牌的顯示卡更被列入危險名單。

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這種針對顯示卡的電腦病毒，被發現在海外的駭客論壇有售，目前對於這種新型的電腦病毒所知並不多，而且也無法得知病毒對電腦的危險性有多大。由於該病毒能直接繞過電腦的安全機制，附身在顯示卡上的視訊記憶體令其難以被發現，且難以清除。

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該報導指出，該病毒已在 Intel 的 UHD 620、UHD 630 內建顯示核心、 AMD 的 Radeon RX 5700 系列以及 Nvidia 的 GeForce GTX 740M、GeForce GTX 1650 等顯示卡上進行試驗。由於新的顯示卡病毒不僅適用於外接的獨立顯示卡，更能植入處理器內置的顯示核心，可能令市面上廣泛使用的 Intel 處理器的電腦將曝露在危險之中。

報導指各大顯示卡廠商都已經開始針對該病毒進行分析，並有望在未來推出修補更新，更建議用戶不要隨意下載及安裝未知來源的檔案，以免電腦遭到惡意軟件入侵。

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記者：廖淑瑩