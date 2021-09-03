【日本首相】菅義偉不角逐連任自民黨主席、日本一年間再換首相　日經225指數升逾2%（第三版）

NHK報道，日本首相菅義偉在自民黨臨時黨務會議上宣布，不會參加9月底自民黨總裁選舉競逐連任。菅義偉自民黨總辭任期本月底屆滿，也會卸下日本首相職務。菅義偉於2020年9月16日上任首相，意味其任期只有約一年。

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日經225指數今日最多曾升606點，高見28543點，全日收29128點，升584點或2.05%。

日本傳媒報道，在民調支持率持續高企的現任行政改革擔當大臣河野太郎，有意參加自民黨總裁選舉。據悉，河野已向身邊人士表達有意參加自民黨總裁選舉。

《日本經濟新聞》於8月27至29日進行的民意調查顯示，就「適合擔任下任自民黨總裁的人物」的提問，河野以16%支持率排名首位，第二位是自民黨前幹事長石破茂。

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（第二版更新日經指經，第三牌加入河野太郎）

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