阿富汗女性成逃難受害者 被迫假結婚扮夫妻

塔利班重奪阿富汗政權後，許多女性因恐懼渴求離開。有美國媒體引述消息人士報道，美國官員近日審查阿富汗難民身份時發現，有部分女性因為離開阿富汗，被迫與有撤離資格男性假結婚。消息人士指，暫時不知事件規模。

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美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報道，在阿聯酋（UAE）撤離中心內，部分阿富汗女性指被家人強迫在喀布爾（Kabul）機場外結婚，以便逃離阿富汗。據悉，有家屬不惜向有撤離資格男性支付數千美元，只求他們和女性家庭成員假結婚，帶同她們離開阿富汗。

報道指，雖然尚未清楚有多少阿富汗女性被迫假結婚逃難，但事件引起美國駐阿聯酋外交官員憂慮，並向美國當局通報。消息人士指，美國駐阿聯酋外交官將向工作人員提供指引，協助辨識潛在人口販賣受害者。另一消息人士表示，美國國務院已得悉情況，將與國土安全部及國防部商討。

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美國依賴第3方國家暫時接收阿富汗難民，在他們正式獲准入境美國前，需先在第3方國家撤離中心接受審查。部分已登上前往美國航班的阿富汗難民，抵埗會獲安排在軍事基地暫時居留。

責任編輯：李俊儀