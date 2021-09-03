【贛鋒鋰業】全產業鏈布局鞏龍頭地位 贛鋒鋰業續受惠鋰價升

銀河證券表示，贛鋒鋰業（01772）作為鋰行業龍頭企業，加快上游鋰資源開發，擴大中游鋰鹽產能，布局下游鋰電池應用，強化公司生態鏈與競爭護城河，規劃在2025年形成20萬噸鋰產品產能，鞏固全球鋰行業龍頭地位。在新能源汽車的拉動下，鋰行業景氣提升，鋰價持續上漲。下半年下游鋰電需求進一步擴大，鋰精礦進入實質性短缺的情況下，鋰價預計將加速上漲。

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該行預計，公司今明兩年純利為29.68億元（人民幣，下同）和37.42億元，維持「推薦」評級。新能源汽車產業鏈強勁需求拉動鋰行業景氣上行，鋰鹽量價齊升驅動公司業績增長。公司上半年營業收入40.64億元，按年增長 70.3%；歸屬於上市公司股東淨利潤14.17億元，大增805.3%；扣非後歸屬於上市公司股東淨利潤8.35億元，上升380.6%。



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全產業鏈鏈各環節布局全面加速，鋰業龍頭生態全景展現。報告期內，公司加快上游鋰資源的多元化開發，包括積極推進阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖4萬噸電池級碳酸鋰項目的開發建設，進一步提升對墨西哥Sonora鋰黏土礦的持股比例，將加快Sonora鋰黏土一期2萬噸氫氧化鋰項目的建設工作。

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中游冶煉方面，完成對寧都1.75萬噸電池級碳酸鋰生產綫進行技改升級至2萬噸產能，以及規劃在江西豐城建設5萬噸LCE鋰鹽項目，在江西宜春建設7,000噸金屬鋰及鋰材項目。而下游應用鋰電池業務環節，公司已布局消費類電池、TWS電池、動力/儲能電池，以及固態電池等各領域的技術路徑方向。

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記者：林衛