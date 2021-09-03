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美國東北部嚴重水災 釀最少46死

環球社會熱點 11:27 2021/09/03

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颱風艾達近日席捲美國東北部，多州都出現嚴重水災

颱風艾達近日席捲美國東北部，多州都出現嚴重水災，紐約州更宣布進入緊急狀態。美國東北部水災導致最少46人死，而新澤西州更成為重災區，佔最少一半死亡人數。

塔利班硬撼反抗勢力 亙稱重創對手 【下一頁】

颱風艾達（Ida）使東北部多州出現豪雨，受影響州分包括紐約州、新澤西州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州、康涅狄格州、馬里蘭州。部分地區的降雨量驚人，其中新澤西州紐瓦克（Newark）單日降雨量達到213毫米破紀錄。

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46名死者當中，最少23人來自新澤西州。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）表示，該州大部分死者於水災發生時困於車内，因被洪水淹沒而死。當地仍有大量居民下落不明，死亡人數有機會進一步增加。

另有16名死者來自紐約州，其中13人來自紐約市。紐約市警方指，洪水淹沒皇后區大量房屋，最少有8名死者被困在住宅地下室而死。

美國刪阿富汗軍備報告 聲稱保護盟友 【下一頁】

暴雨侵襲紐約市地鐵，有不少民眾被困於車廂内。紐約市警方表示，他們一共救出835個被困於地鐵的人。有部分旅客受地鐵服務停擺影響，留在站内過夜。

康涅狄格州一名州警處理一宗關於失蹤人士的個案時，於現場遭洪水沖走，其後證實死亡。

賓夕法尼亞州救援部門表示，該州截至周四（2日）已安排數以千計的救援行動。該州最大城市費城有部分街道遭洪水淹沒，市内鐵路和巴士服務出現延誤。水災導致市内不少建築物要臨時關門，該市官員更敦促民眾留在家中工作。

責任編輯：鄭錦玲

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