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【券商點睇】鐵礦石價格見頂下滑成趨勢 鋼企盈利暫維持高位

股樓投資 12:25 2021/09/03

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天風證券指，近期鐵礦石價格雖略有反彈，但並未改價格見頂下滑的趨勢，北方港口鐵礦石庫存已達1.29億噸，累庫迹象較為明顯。而雙焦庫存持續下滑，鋼廠庫存可用天數已不足2周，價格繼續上漲，一定程度上對冲了鐵礦石價格下跌帶來的成本下滑。但隨着國家部委「保價穩供」、夏季用煤高峰期接近尾聲和煤礦產能的恢復，後續雙焦供應緊張的局面或將得到緩解，鋼坯成本或已基本見頂。

【共同富裕】 阿里巴巴表態 2025年前投入1,000億助力「共同富裕」，請按【見下頁

數據顯示，因雙焦價格的上漲一定程度對冲了鐵礦石價格的下跌，故鋼價堅挺，鋼廠盈利略有回落。細分來看，長流程螺紋鋼噸毛利每噸364元、短流程螺紋鋼噸毛利每噸427元。冷軋盈利最高，長流程噸毛利為每噸1,214元、短流程毛利每噸1,277元。

【大行點睇】潤電上半年純利增長超預期 兩周內獲大和兩度上調目標價，請按【見下頁

該行展望後市，供給端減產力度較大，供需缺口反而愈發明顯，鋼價易漲難跌，而鐵礦石價格的持續下滑，使鋼廠盈利空間增大，當前鋼企利潤維持相對高位，隨着限產的推進，鋼廠利潤或將重回擴張。
 

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

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自國家實施碳中和起，鋼鐵行業過去粗放式的產能擴張周期或已結束。全球經濟的復甦，鋼鐵行業需求或將快速恢復甚至超過疫情前水平，今年鋼鐵行業或出現供需缺口，關注具備產品優勢、控制成本能力強、派息水平較高的優質行業龍頭。

【同場加映】iM Cafe：新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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記者：林衛

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