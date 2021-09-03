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【電力股】電價上漲預期不斷升溫 電力股獲政策支持

股樓投資 12:14 2021/09/03

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近期內蒙、寧夏等多省陸續放開火電電價機制中的上浮交易限制，政策信號開始向漲電價傾斜，如各省市火電上網電價均按照基準上浮10%執行，預計火電企業電價可提升約每千瓦時0.05至0.06元（人民幣，下同），該漲幅能有效緩解近期煤價上漲壓力，加速火電走出周期底部並重新恢復高彈性。

【大行點睇】潤電上半年純利增長超預期 兩周內獲大和兩度上調目標價，請按【見下頁

中信證券指出，儘管今年第3季火電業績壓力仍較大，但隨着電價上漲預期不斷催化、還原電力商品屬性得到政策反覆支持，板塊情緒有望加速改善並推動火電估值向正常化水平修復，電力行業全面配置時點已經來。

【延伸閱讀】恒基系：除淨派息在即  恒基系5大收息股逐個捉，請按【見下頁

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該行預計，電價上漲預期強化將催化火電板塊估值修復，並提升水力、風電、光伏等優質清潔能源性價比，推薦華潤電力（00836）、華能國際（00902）、華電國際（01071）、中國電力（02380）、信義能源（03868）等。
 

【同場加映】iM Cafe：新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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記者：林衛

信義能源控股（03868） 華電國際電力（01071） 華能國際電力股份（00902） 港股 中國電力（02380） 華潤電力（00836） 板塊 中國

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