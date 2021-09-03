塔利班硬撼反抗勢力 互稱重創對手

塔利班重新掌握阿富汗政權似乎已成事實，但當地仍有不少人拒絕接受塔利班的統治。塔利班近日與反抗勢力在潘傑希爾省對陣，雙方互稱對敵人造成嚴重打擊，以及重申對當地的掌控權。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，與當地武裝團體談判破裂後，開始在潘傑希爾省（Panjshir）執行軍事行動，成功控制省內部分地區，揚言讓敵人蒙受莫大損失。

阿富汗國家反抗前線（National Resistance Front of Afghanistan，簡稱NRFA）的發言人則表示，全面控制潘傑希爾省的進出口要點及主要通道，擊退嘗試佔領Shotul地區的塔利班部隊。

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潘傑希爾省位處首都喀布爾以北，自1980年代起已是反抗軍的大本營。聲稱仍是阿富汗合法代理統治者的第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）正是此地土生土長，他亦與將領馬蘇德（Ahmad Massoud）在當地匯合，匯聚數千阿富汗政府軍士兵及當地武裝分子，誓言要重奪阿富汗控制權。

責任編輯：吳漢培