  • 29°C
香港時間 : 2021903日 (五) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】香港8月Markit PMI升至53.3　7年半以來最高

股市 10:46 2021/09/03

分享：

【香港經濟】香港8月Markit PMI升至53.3　7年半以來最高

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，8月份香港採購經理指數（PMI），由7月份的51.3升至53.3，顯示香港私營經濟連續7個月好轉，也是2014年2月以來最高。上月產量與新訂單量則連升五個月，亦是多年來高位

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，香港經濟因疫情回穩而持續向好。受惠於經濟及消費信心轉強，加上近期推出消費券等政策措施，促使訂單需求與產量攀上多年以來的高位升幅。至於整體業務前景，8月份亦見顯著改善。

不過，Pan指供應鏈仍是8月份報告的主調。供應商進一步延長交貨期，投入成本飆升，推動8月份產出價格急劇飛漲。有迹象顯示，該些制肘正為市場需求和產出添壓，而相關走勢還待日後再加探討。

報告指出，產量與新增訂單量連升5個月，同踞多年以來高位。但計及中國內地的外銷市場，整體依然疲軟，8月份已連續第3個月下跌。受訪業者將此歸因於疫情反覆，指出新一波Delta疫情局限了貿易夥伴的經營活動。

新訂單增長帶旺採購活動，繼而推高投入品的庫存量，與先前3個月截然不同。此外，企業的積壓工作量在訂單需求向好的情況下，已連升5個月，其累積速度更是5月份以來最急。

原材料貨源不足，促使供應商調高售價，而8月份採購價格的升幅，更高於長期平均值；至於薪資通脹，亦以2019年6月以來最高速度攀升，這與企業缺乏熟練人手有關。因此，企業繼續將部分成本負擔轉嫁客戶，這從產出價格連續第4個月上漲可以反映，其升幅更是2011年8月以來最大。

相關文章：【香港經濟】香港7月Markit PMI降至51.3　經濟活動增速輕微放緩

【香港經濟】香港6月PMI回落至51.4　增長步伐按月放緩

疫情 經濟 香港 PMI

上一篇文章

【美國連登】Reddit據報聘IPO顧問尋求明年美國上市　估值逾150億美元

下一篇文章

【新股IPO】堃博醫療據報通過上市聆訊　集資約23億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【共同富裕】阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」　美股盤前升3%
【共同富裕】阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」　美股盤前升3%
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）