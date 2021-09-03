北京將設證券交易所　服務創新型中小企、中資券商股價造好

▲ 北京將設證券交易所 服務創新型中小企

國家主席習近平昨日表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

多間中資券商造好，中金公司 （03908） 一度升逾8%，高見21.75元，現報21.1元，升5%；中信建投 （06066） 一度升逾7%，高見9.9元，現報9.56元，升3.7%；海通證券 （06837） 曾穿一年內高位，高見7.81元，現報7.61元，升1.3%；招商證券 （06099） 先報12.58元，升1.6%；東方證券 （03958） 曾升4%，高見8.4元，其後由升轉跌，現報7.99元，跌1%。另外，港交所 （00388） 現跌1.4%，報491.2元。

中國證監會負責人表示，為深化新三板改革，將設立北京證券交易所，統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

中證監負責人又指，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署。中證監將努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

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