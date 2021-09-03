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【北京交易所】習近平：新三板改革成北京證券交易所　中資券商升幅收窄、港交所全日跌2%（第二版）

股市 16:11 2021/09/03

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北京將設證券交易所　服務創新型中小企

國家主席習近平昨日出席服貿會時表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。北京證券交易所有望成為深圳、上海以外內地第三家證券交易所，香港交易所 （00388） 周五股價跑輸大市，全日跌2.2%，收報487.6元，成交35.7億元。

多間中資券商造好，中金公司 （03908） 一度升逾8%，高見21.75元，下午收報20.75元，升3.2%；中信建投 （06066） 一度升逾7%，高見9.9元，其後升幅收窄，下午收報9.26元，全日微升0.4%；海通證券 （06837） 曾升穿一年內高位，高見7.81元，惟其後轉跌，全日跌0.5%至7.47元；中信証券（06030）全日無升跌。

習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

內媒周五（3日）最新報道指，對於籌建北京證券交易所一事，中證監目前已在非公部抽調大量人手進行相關制度研究。

中國證監會負責人表示，為深化新三板改革，將設立北京證券交易所，統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

中證監負責人又指，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署。中證監將努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

（第二版新增﹕中證監已抽調大量人手進行研究）

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港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 經濟 中國證監會 招商證券（06099） 東方證券（03958） 中金公司（03908） 習近平 北京

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