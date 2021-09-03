【北京交易所】習近平宣布新三板改革成北京證券交易所、中證監：新股首日不設漲跌停　港交所跌2%（第三版）

▲ 北京將設證券交易所 服務創新型中小企

國家主席習近平周四出席服貿會時宣布設立北京證券交易所。習近平表示，北京證券交易所將深化新三板改革，繼續支持中小企業創新發展，打造服務創新型中小企業主陣地。北京證券交易所有望成為深圳、上海以外內地第三家證券交易所，香港交易所 （00388） 周五股價跑輸大市，全日跌2.2%，收報487.6元，成交35.7億元。

多間中資券商造好，中金公司 （03908） 一度升逾8%，高見21.75元，下午收報20.75元，升3.2%；中信建投 （06066） 一度升逾7%，高見9.9元，其後升幅收窄，下午收報9.26元，全日微升0.4%；海通證券 （06837） 曾升穿一年內高位，高見7.81元，惟其後轉跌，全日跌0.5%至7.47元；中信証券 （06030） 全日無升跌。

隨習近平宣布北京證券交易所計劃後，中證監陸續宣布北京交易所相關事項，中證監發言人周五交代北京證券交易所多項重點：

新增上市公司為新三板掛牌12個月的創新層公司

試行發行註冊制、靈活多元的融資制度，形成普通股、優惠股、可換股債等融資工具

對發行價、規模不會行政干預

新股上市不設漲跌幅限制，上市次日起漲跌幅度為30%

北交所會實行公司制，建立股東會、監事會

習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

對於籌建北京證券交易所一事，中證監據報目前已在非公部抽調大量人手進行相關制度研究。

中國證監會負責人表示，會統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

中證監負責人又指，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署。中證監將努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

（第二版新增﹕中證監已抽調大量人手進行研究，第三版更新中證監周五例會內容）

相關文章：

【券商股】想吼中資券商股 有咩要留意？

【新股IPO】本地券商一通申請上市 冀加強資本拓孖展業務 上財年借出逾110億元新股孖展

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫《ET開市直擊》-內地召車平台遭約談 新經濟股又要回？