▲ 【共同富裕】滙豐祈耀年：共同富裕理念不影響內地財富管理業務

中共總書記習近平近期多次提及「共同富裕」理念， 滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年接受《彭博》訪問時指，認為內地共同富裕方針不影響財富管理業務，強調內地不只有超級富豪。 雖然習近平提出「共同富裕」理念，惟祈耀年認為內地中產崛起仍是一個不容錯過的機會。

他指出，不要只將中國的財富當成超級富豪的財富，這也是每個人的財富。他稱，內地中產崛起帶來的巨大機遇，隨著城市化和消費增長，更多人希望了解如何管理財富，滙豐已增聘600名財富管理經理，並計劃在未來3至4年增加3000人。他又指，希望前往中國，雖然現階段不可行，但強調有定期與內地溝通。

對於，內地早前通過《反外國制裁法》，行政長官林鄭月娥有意以本地立法方式引入香港。祈耀年透露，近期多了客戶查詢與制裁相關的問題，但他認為不是新鮮事。滙豐過去10至20年都要處理不同國家的制裁措施，最重要是與客戶、當局緊密接觸，了解監管要求。盡管地緣政治局勢緊張，但祈耀年表明，得到的所有訊號顯示內地仍然銳意，向外資開放金融服務業。

滙豐近年將發展重心放在亞洲，出售美國、法國零售銀行等虧損業務，風險權重資產已減少850億美元，已完成目標近8成。祈耀年表明，還有更多工作未完成，並補充指該行削減成本計劃的進度符合預期。

滙豐5月份出美國零售銀行業務，並在幾周後脫手無利可圖的法國零售業務，雖然目前滙豐仍然是歐洲最大銀行，但上半年該行三分二稅前盈利來自亞洲。不過，祈耀年強調暫時亦無意將滙豐由倫敦遷冊回香港。

他透露，正在內地、東南亞等物色2至4宗，價值最多6億美元的併購，但形容不是大型收購，只是想建立業務能力。 因應疫情影響僱員上班，他計劃永久實施家中、辦公室雙軌並行的工作安排，同時大減跨國商務旅程。

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編輯：吳敏芳