【港股市況】恒生指數午後初段跌逾百點　港交所跌逾2%、美團阿里巴巴跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股未能承接美股升勢，恒生指數低開67點，其後跌幅擴大，早市曾跌最多278點，跌至25800點水平。恒生指數半日跌142點，報25948點，跌穿26000點，成交783.7億元。恒生科技指數跌近1%，報6734點。港交所 （00388） 跌逾2%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，中資券商股、電力股逆市造好。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【香港經濟】香港8月Markit PMI升至53.3 7年半以來最高

即市走勢︰

【13：14】恒大汽車 （00708） 最新升一成，報7.29元，上試今早高位7.31元。

【13：08】大市午後跌幅再擴大至200點，跌穿25900點水平。

【13：07】美團 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，報242.6元。

【13：03】恒大汽車 （00708） 午後升逾8%，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【13：01】中芯 （00981） 午後升逾2%，高見24.6元。

【13：00】恒指午後初段跌約135點，報25955點；科指跌0.9%，報6735點。

【12：44】恒指黑期跌約133點，報25926點。

【12：31】中芯夥滬政府臨港自貿區建廠 聚焦28納米以上技術、總投資額692億元

【12：28】五款恒馳汽車完成夏季測試 恒大集團：造車進入新階段

【12：18】順豐控股入主嘉里物流要約達成所有條件 嘉里物流破頂、每股收款26.291元

【12：00】恒生指數半日跌142點，報25948點，成交783.7億元。恒生科技指數跌近1%，報6734點。港交所 （00388） 跌逾2%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，中資券商股、電力股逆市造好。

【11：48】聯想控股 （03396） 績後持續造好，股價逆市升一成，破頂高見16.48元。

【11：39】恒指中午收市前跌約180點，報25909點；科指跌1.2%，報6720點。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌0.7%。

【11：25】藥明生物 （02269） 股價逆市反彈逾2%，高見117.2元。

【11：20】卓悅 （00653） 澄清與卓悅美容及悅榕莊無關，股價升逾8%，高見0.175元。

【11：12】港交所 （00388） 跌近3%，低見483.6元。

【11：07】贛鋒鋰業 （01772） 挫半成，低見157.5元。

【11：07】恒大汽車 （00708） 升近一成高見7.31元；恒大（003333）破底低見3.89元後倒升0.7%，高見4.11元；恒大物業 （06666） 升0.2%。

【10：59】金融股力撐，滙豐 （00005） 升近1%，高見41.8元；友邦 （01299） 升1%，高見93.95元。

【10：50】首都創投 （02324） 曾飈升逾八成，高見0.55元，最新升近五成，報0.44元，成交378.8萬元。

【10：40】堃博醫療據報通過上市聆訊 集資約23億元

【10：26】大昌微綫 （00567） 建議1供1，集資約8100萬元，每股供股價0.1元，較昨日收報0.18元折讓約44.4%，股價今早跌逾兩成，低見0.13元。

【10：20】石油石化股逆市造好，三桶油中，中石化 （00386） 升逾3%；中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 升逾1%。油價反彈，紐約期油收報69.99美元，升1.4美元或2%。布蘭特期油收報73.03美元，升1.44美元或2%。

【10：15】中遠海控 （01919） 逆市升逾2%，高見14.16元。

【航運股】中遠海控建造10艘新船舶 總代價123億港元

【10：14】北京將設證券交易所 服務創新型中小企、中資券商股價造好

【10：11】滙豐 （00005） 股價逆市升0.9%，高見41.7元。

【共同富裕】滙豐祈耀年：共同富裕理念不影響內地財富管理業務

【10：08】卓珈 （01827） 升近兩成，破頂高見2.3元。

【10：05】大市跌幅收窄至100點內，報26005點，跌84點。科指跌0.9%，報6740點。

【09：53】小米 （01810） 最新逆市轉升0.2%，高見25.45元。至於ATM下跌，其中美團 （03690） 曾挫半成低見239.4元，最新跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【09：51】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾3%，破底低見3.9元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，低見5.6元；恒大汽車 （00708） 逆市升0.8%。

【09：47】中國8月財新服務業PMI為46.7，低於預期的51.3及前值的54.9。中國8月財新綜合PMI為47.2，前值為53.1 。

【09：43】快手 （01024） 股價回吐逾4%，低見84.15元。

【09：41】港股早段跌幅擴大至逾200點，跌穿26000點水平。恒指報25849點，跌241點；科指跌1.8%，報6682點。

【09：39】電力股逆市破頂，潤電 （00836） 升逾5%；華能國電 （00902） 升逾6%；中國電力 （02380） 升近2%；龍源電力 （00916） 升逾6%；華電國際 （01071） 升近4%。

【09：35】港交所 （00388） 早段跌逾2%，低見486.2元。

【09：33】恒大 （03333） 跌逾1%，破底低見3.96元。恒大據報遭至少兩間國內大型信託催還貸款。

【恒大3333】彭博﹕恒大據報遭至少兩間國內大型信託催還貸款

【09：31】ATM下挫，其中美團 （03690） 跌逾4%，低見241.8元；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%。

【共同富裕】阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」 美股盤前升3%

【09：27】中資券商股造好，中金公司 （03908） 升半成；廣發証券 （01776） 升近4%，報15.7元破頂；中信証券 （06030） 升逾3%；海通證券 （06837） 升3%破頂報7.74元；招商證券 （06099） 升逾2%。

【09：22】恒生指數開報26022點，跌67點。恒生科技指數跌0.3%，報6778點。國家主席習近平昨日提到要深化新三板改革，設立北京證券交易所，港交所 （00388） 跌0.7%，券商股造好。騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.1%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：14】期指開報25890點，跌133點或0.5%。

【08：40】恒指黑期跌約43點，報26016點；道指期貨升9點，報35453點。

【08：30】滇池水務︰前董事長因個人原因被查 對管理及營運不會產生重大影響

【08：21】新娛科遭主席連續兩日減持 套現逾334萬元

【07：45】港股ADR收報25939點，跌151點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.37元，升0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報492.46元，跌3.54元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國首次申領失業救濟人數降至疫情後新低，美股三大指數周四向上，標指和納指再創新高。道指升131點，報35443點；標指升12點，報4536點；納指升21點，報15331點。

即睇美股收市：

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【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕 習近平提設北京證券交易所

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責任編輯︰梁浩碩