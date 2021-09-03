【港股市況】恒指黑期跌約43點、道指期貨升9點　留意港交所（不斷更新）

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滇池水務︰前董事長因個人原因被查 對管理及營運不會產生重大影響
美國上周初領失業救濟人數降至疫情後新低，道指升131點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約151點，恒指料開報25939點。滙豐 （00005） ADR折合報41.37元，升0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報492.46元，跌3.54元或0.7%。國家主席習近平昨日提到要深化新三板改革，設立北京證券交易所，宜留意港交所 （00388） 今早表現。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：40】恒指黑期跌約43點，報26016點；道指期貨升9點，報35453點。
【08：30】滇池水務︰前董事長因個人原因被查 對管理及營運不會產生重大影響
【08：21】新娛科遭主席連續兩日減持 套現逾334萬元
【07：45】港股ADR收報25939點，跌151點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.37元，升0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報492.46元，跌3.54元或0.7%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國首次申領失業救濟人數降至疫情後新低，美股三大指數周四向上，標指和納指再創新高。道指升131點，報35443點；標指升12點，報4536點；納指升21點，報15331點。
即睇美股收市：
【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕 習近平提設北京證券交易所
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責任編輯︰梁浩碩