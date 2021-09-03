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【港股市況】恒指黑期跌約43點、道指期貨升9點　留意港交所（不斷更新）

股市 08:49 2021/09/03

分享：

港股市況不斷更新

美國上周初領失業救濟人數降至疫情後新低，道指升131點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約151點，恒指料開報25939點。滙豐 （00005） ADR折合報41.37元，升0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報492.46元，跌3.54元或0.7%。國家主席習近平昨日提到要深化新三板改革，設立北京證券交易所，宜留意港交所 （00388） 今早表現。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：40】恒指黑期跌約43點，報26016點；道指期貨升9點，報35453點。

【08：30】滇池水務︰前董事長因個人原因被查　對管理及營運不會產生重大影響

【08：21】新娛科遭主席連續兩日減持　套現逾334萬元

【07：45】港股ADR收報25939點，跌151點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.37元，升0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報492.46元，跌3.54元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美國首次申領失業救濟人數降至疫情後新低，美股三大指數周四向上，標指和納指再創新高。道指升131點，報35443點；標指升12點，報4536點；納指升21點，報15331點。

即睇美股收市：

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    +6
    +5

【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕　習近平提設北京證券交易所

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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滇池水務︰前董事長因個人原因被查　對管理及營運不會產生重大影響
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