雖然蘋果容許好似Netflix及Spotify等手機應用程式的用戶選擇其他付款方式避開蘋果直接抽佣的渠道，但蘋果股價仍造好，升近1%，高企歷史高位水平； Netflix亦升1%，創新高；Spotify升7%，美股三大指數繼續造好。

阿里千億共同富裕計劃 收市倒跌

阿里傳千億共同富裕計劃，市場憧憬進一步加強與官方的合作，一度刺激美股開市前股價升3%。

不過，市場同時憂慮對支出對盈利的影響，阿里美股收市倒跌，較香港收市價低2%；美團 （03690） 及騰訊 （00700） ADR亦偏軟，拖累恒指夜期跌111點。

恒指傳遭大型信託公司追數 債價續跌

恒大債務問題持續，彭博引述消息人士指，至少有兩間恒大的非銀行債權人，要求恒大立刻償還部分貸款。兩間債權人均為信託公司，並為恒大及其他房企主要融資來源之一。恒大未有作出回應，受消息影響，恒大美元債價繼續下跌。

中宣部：加強遊戲內容審核把關

中央宣傳部近日印發文件指，近期將與有關部門，集中開展文娛領域綜合治理工作，嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

***

今早9時，《ET開市直擊》為你分析市場焦點，做好開市準備，歡迎留言問股！點擊--》新經濟股又要回（歡迎留言問股）

重溫上日《ET開市直擊》