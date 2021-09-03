  • 28°C
香港時間 : 2021903日 (五) 07:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ET財經早點1分鐘

【ET財經早點1分鐘】美股造好 蘋果Netflix齊升 阿里千億共同富裕計劃 收市倒跌

ET財經早點1分鐘

股市 07:00 2021/09/03

分享：

雖然蘋果容許好似Netflix及Spotify等手機應用程式的用戶選擇其他付款方式避開蘋果直接抽佣的渠道，但蘋果股價仍造好，升近1%，高企歷史高位水平； Netflix亦升1%，創新高；Spotify升7%，美股三大指數繼續造好。

阿里千億共同富裕計劃 收市倒跌

阿里傳千億共同富裕計劃，市場憧憬進一步加強與官方的合作，一度刺激美股開市前股價升3%。

不過，市場同時憂慮對支出對盈利的影響，阿里美股收市倒跌，較香港收市價低2%；美團 （03690） 及騰訊 （00700） ADR亦偏軟，拖累恒指夜期跌111點。

恒指傳遭大型信託公司追數 債價續跌

恒大債務問題持續，彭博引述消息人士指，至少有兩間恒大的非銀行債權人，要求恒大立刻償還部分貸款。兩間債權人均為信託公司，並為恒大及其他房企主要融資來源之一。恒大未有作出回應，受消息影響，恒大美元債價繼續下跌。

中宣部：加強遊戲內容審核把關

中央宣傳部近日印發文件指，近期將與有關部門，集中開展文娛領域綜合治理工作，嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

***

今早9時，《ET開市直擊》為你分析市場焦點，做好開市準備，歡迎留言問股！點擊--》新經濟股又要回（歡迎留言問股）

重溫上日《ET開市直擊》

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
2021/09/02
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
2021/09/01
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
2021/08/31
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
2021/08/30
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息
2021/08/27
【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息
恒生指數 ADR 美股

下一篇文章

【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕　習近平提設北京證券交易所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底