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蘋果Siri偷聽用戶對話被起訴 法官接受侵犯隱私指控

股市 02:44 2021/09/03

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蘋果Siri偷聽用戶對話被起訴，美國地方法院法官接受侵犯隱私指控。（法新社資料圖片）

據外電報道，美國地方法院法官懷特（Jeffrey White）裁定，允許針對蘋果公司的一宗訴訟繼續進行，該訴訟稱蘋果語音助手Siri侵犯用戶隱私，但駁回根據加州《不公平競爭法》提出的一項指控。

法官懷特稱，原告已充分表明，當用戶既不打算、也不希望Siri「監聽」並錄制語音對話時，他們的隱私受到「Siri意外激活」的侵犯。但懷特同時指出，這宗訴訟並未顯示出必要的經濟損害，以支持根據《不公平競爭法》提出的一項指控，即蘋果欺騙性地營銷其語音助手。

今年2月，懷特曾駁回這宗由消費者提起的集體訴訟，稱原告在聲稱蘋果侵犯隱私時，沒有充分證明他們自己的通訊被Siri截獲。但同時，懷特也賦予原告重新提起訴訟的機會。而懷特今次表示，在修改後的起訴書中，原告充分證明自己的隱私受到了侵犯。

該訴訟指控蘋果語音助手Siri竊聽用戶對話，違反聯邦和州的隱私法。原告稱，盡管蘋果做出了保證，但Siri有時仍會竊聽主動收聽模式之外的對話。此外，有一小部分有意或無意的Siri錄音被發送給第三方承包商進行評估。因此，蘋果可能會對一些私人討論、機密商業交易等有所了解。

原告提出兩種損害理論：蘋果未經同意披露了他們的私人信息，以及遭受經濟損害。他們為蘋果的設備支付高昂的費用，得到的並非全部都是利益。

除了蘋果Siri，亞馬遜的Alexa和Google Assistant也遭到類似的投訴。常見的抱怨是，即使用戶沒有按下按鈕或使用預設的語音命令，這些設備也會監聽用戶，導致各種談話被記錄下來。

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編輯：李勝君
 

美股 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） Google Google Assistant 加利福尼亞

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