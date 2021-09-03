橋水對冲基金回報不如人意　 加州一養老金考慮是否撤資

▲ 有「鱷王」之稱達利歐（Ray Dalio）橋水對冲基金回報不如人意，加州一養老金考慮是否撤回資金。（新華社社資料圖片）

加州橙縣規模210億美元的退休基金，正在考慮是否從有「鱷王」之稱達利歐（Ray Dalio）的對冲基金撤回資金，因後者在過去16年的大部分時間表現不如人意。

根據彭博看到的退休金顧問Meketa Investment Group的備忘錄，自2005年以來，橙縣僱員退休基金（OCERS）在橋水（Bridgewater Associates）Pure Alpha基金的投資年化回報率為4.5%，比其基準水平低約2.5個百分點，在過去五年中僅一次超過橙縣退休基金的目標，並且在七年和十年期限都表現落後。

OCERS首席投資官Molly Murphy建議將橋水Pure Alpha列入該退休基金的觀察名單。根據上述8月25日備忘錄，Meketa一組顧問表示贊同，並補充說，他們將「在必要時評估潛在的替代者」。

雖然橋水為OCERS管理的1.75億美元只是其規模約1,050億美元對冲基金資產的一小部分，但Meketa建議將這部分長期投資列入觀察名單，可能會導致其他客戶退出。Meketa是一家大型投資顧問公司，為1.6萬億美元資產提供顧問服務。

「通常情況下，如果一家顧問公司建議將一家基金列入一個客戶的觀察名單，那麼它也很有可能對其他客戶給出同樣建議，」顧問公司Alpha Capital Management負責人Brad Alford表示，「這可能給橋水帶來麻煩。」

橋水發言人不予置評。Meketa顧問沒回覆尋求進一步置評的電子郵件。

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編輯：李勝君

