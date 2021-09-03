  • 31°C
香港時間 : 2021903日 (五) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【達里奧旗下】加州一養老金考慮撤資橋水　顧問批旗艦對冲基金回報不如人意　

股市 12:22 2021/09/03

分享：

【達里奧旗下】加州一養老金考慮撤資橋水　顧問批旗艦對冲基金回報不如人意　

加州橙縣規模210億美元的退休基金，正慮是否從有「鱷王」之稱達利歐（Ray Dalio）旗下橋水對冲基金撤回資金，該退休基金批，橋水對沖基金在過去16年的大部分時間表現不如人意。

據彭博引述退休金顧問Meketa Investment Group備忘錄，自2005年以來，橙縣僱員退休基金（OCERS）在橋水（Bridgewater Associates）旗艦基金－Pure Alpha基金的投資年化回報率為4.5%，較其基準水平低約2.5個百分點，在過去五年中僅一次超過橙縣退休基金的目標，並且在七年和十年期限都表現落後。

OCERS首席投資官Molly Murphy建議將橋水Pure Alpha列入該退休基金的觀察名單。根據上述8月25日備忘錄，Meketa一組顧問表示贊同，並補充說，他們將「在必要時評估潛在的替代者」。

雖然橋水為OCERS管理的1.75億美元只是其規模約1,050億美元對冲基金資產的一小部分，但Meketa建議將這部分長期投資列入觀察名單，可能會導致其他客戶退出。Meketa是一家大型投資顧問公司，為1.6萬億美元資產提供顧問服務。

「通常情況下，如果一家顧問公司建議將一家基金列入一個客戶的觀察名單，那麼它也很有可能對其他客戶給出同樣建議，」顧問公司Alpha Capital Management負責人Brad Alford表示，「這可能給橋水帶來麻煩。」

橋水發言人不予置評。Meketa顧問沒回覆尋求進一步置評的電子郵件。

【美國經濟】最大對冲基金橋水投資總監Greg Jensen：聯儲局或比市場預期提早收水

【美國債市】「債王」格羅斯：投資債券等如投資垃圾　企業盈利增長少於一成也要搭「垃圾車」

【美國經濟】大摩料美國經濟增長放緩 集中第三季度

編輯：李勝君
 

美股 基金 退休金 退休基金 加利福尼亞 對沖基金

上一篇文章

【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升56點、納指期貨升0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【順豐買嘉里】順豐控股入主嘉里物流要約達成所有條件　嘉里物流破頂、每股收款26.291元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【共同富裕】阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕、股價跌3%　張勇：國家好社會好阿里才會好
【共同富裕】阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕、股價跌3%　張勇：國家好社會好阿里才會好
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）