高盛：周期性資產存在上漲機會 市場對經濟擔憂過頭

▲ 高盛認為市場對美國經濟擔憂過頭，周期性資產短綫存在上漲機會。（法新社資料圖片）

彭博社報道，高盛策略師表示，市場對經濟成長的擔憂有些過頭，從而為周期性資產短期潛在上漲打開了大門。

「我們認為市場對Delta疫情和中國經濟放緩帶來的全球周期性風險過於擔憂，並且我們對聯儲局的預期仍然比市場更偏鴿派，」高盛策略師Zach Pandl團隊發布報告稱，認為短期內周期性資產可能進一步反彈，即股票和債券殖利率都將上升。

最近數周，Delta毒株的快速傳播、對聯儲局減碼買債的擔憂，以及中國經濟增長放緩壓制投資者情緒。雖然全球股市處於紀錄高位附近，但市場參與者已經轉向更具防禦性板塊，以顯示謹慎情緒。

高盛策略師表示，近期全球經濟增長的樂觀情緒將讓市場放鬆，從而推動美國和歐洲股市進一步上漲。並且日本股市的前景也在改善。

他們還建議做空30年期德國國債，因預期歐洲央行將在第四季度降低債券購買速度，同時補充說歐洲大陸的復甦仍然穩固。他們還指出，隨着美國經濟反彈放緩，對經濟敏感的貨幣，如加元、挪威克朗和韓圜兌美元或日圓可能開始上漲。

不過，這家華爾街券商警告說，未來特別是2022年的經濟增長和政策前景可能變得「不那麼友好」，但現在是押注周期性交易的機會。

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編輯：李勝君



