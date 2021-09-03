【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（附Time code）

港股上日高開低走，恒生指數收報26090點，微升62點，成交1710.8億元。恒生科技指數升1.6%，報6801點。北水連續第七個交易日走資。港股後市咩玩法？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好港股開市部署。立即收看／收聽（↓）

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00：00 - 港股今早焦點速覽 恒指季檢換馬收市後生效

01：03 - 外圍市況速報 美股三大指數造好

03：00 - 港股市況速報＋北水盤路

04：16 - 港股向上動力如何？後市如何分析

08：13 - 市場已消化內地對科網企業監管消息？

10：49 - 阿里 （09988） 千億支持「共富」 對股價有何影響？

13：56 - 習近平稱設立北京證券交易所 對港交所 （00388） 影響多大？

17：02 - 股票分析：港交所 （00388） 買賣策略

18：19 - 香港金融地位會漸被內地取代嗎？投資要聚焦A股？

21：48 - 新能源股怎樣揀 光伏還是火電概念？

24：44 - 港股開市前市況速報

26：35 - ET個股推介：廣汽 （02238）

27：40 - 股票分析：小米 （01810） 短綫區間在哪？

29：06 - 股票分析：美團 （03690） 短綫買賣策略

30：16 - 股票分析：快手 （01024） 已散水？

31：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 可以現價買？

33：39 - 股票分析：永達汽車 （03669） 可以現價買？

34：50 - 股票分析：新特能源 （01799） 上望空間幾多？

36：59 - 股票分析：中芯 （00981） 可以現價買？

38：13 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何？

39：26 - 股票分析：滙豐 （00005） 股價前景如何？

41：56- 股票分析：中國軟件 （00354） 有貨怎操作？

43：07 - 股票分析：網易 （09999） 高位有貨怎麼辦

45：55 - 股票分析：阿里健康 （00241） 股價前景怎看

47：41 - 股票分析：江西铜 （00358） 股價前景怎看

49：05 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 蟹貨在手怎麼辦

50：40 - 股票分析：港交所 （09988） 現價可入嗎？

51：31 - 美股仍有多少上望空間？蘋果（APPL.US）股價怎看？

53：25 - 港股開市後市況速報

55：48 - 財經日誌提提你

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升

02：19 - 亞太外圍市況速報

02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？

04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06：03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？

06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議

09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議

11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？

13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14：00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？

15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意

16：00 - 9月投資倉位部署

16：50 - 新能源股 唐牛選買ETF （03134）

17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？

18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？

19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？

20：11 - 股票分析：東岳 （00198） 配股後短綫走勢如何？

21：11 - 港股開市前市況速報

23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）

24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？

25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？

26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何

27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）

29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何

29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？

31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？

34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何

36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40：55 - 港股開市後市況速報

42：06 - 財經日誌提提你