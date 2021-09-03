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【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（歡迎留言問股）

股市 08:55 2021/09/03

分享：

港股上日高開低走，恒生指數收報26090點，微升62點，成交1710.8億元。恒生科技指數升1.6%，報6801點。北水連續第七個交易日走資，藥明生物 （02269） 、美團 （03690） 及港交所 （00388） 見淨流出。港股後市咩玩法？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析，做好港股開市部署。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3050234/

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入財經台

【ET開市直擊】內地召車平台遭約談 新經濟股又要回（歡迎留言問股）

***

重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股今日焦點速覽
01：09 - 美股外圍市況速報　蘋果股價續升
02：19 - 亞太外圍市況速報
02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路
03：55 - 港股重返二萬六　科技股企穩未？
04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股
06：03 - 「十‧一」黃金周當前　監管先唞唞？
06：25 - 股票分析：騰訊  （00700）  股價前景點睇？有力挑戰重返500元
08：19 - 騰訊  （00700）  買賣策略建議
09：16 - 快手  （01024）  買賣策略建議
11：50 - 股票分析：京東健康  （06618）  現價可買入作長綫投資？
13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議
14：00 - 熱炒國策股現回吐　汽車股、新能源股前景如何？
15：00 - 吉利  （00175）  短綫值得留意
16：00 - 9月投資倉位部署
16：50 - 新能源股　唐牛選買ETF  （03134）  
17：56 - 股票分析：長城汽車  （02333）  上望空間多少？
18：34 - 股票分析：廣汽  （02238）  上望空間多少？
19：19 - 股票分析：安踏  （02020）  上望空間多少？
20：11 - 股票分析：東岳  （00198）  配股後短綫走勢如何？
21：11 - 港股開市前市況速報
23：23 - ET個股推介：中集安瑞科  （03899）  
24：35 - 股票分析：微盟  （02013）  股價前景點睇？
25：51 - 股票分析：騰訊  （00700）  業績後第8次回購有幾利好？
26：26 - 股票分析：海爾智家  （06690）  股價前景及買賣策略如何
27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通  （00315）  vs香港電訊  （06823）  vs和記電訊  （00215）  
29：08 - 股票分析：中國神華  （01088）  買賣策略何
29：51 - 股票分析：中國建材  （03323）  未有貨現價可買？
31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？
31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）
33：45 - 股票分析：美團  （03690）  小注短炒可以嗎？
34：50 - 股票分析：京東  （09618）  高位買入現價溝淡成本可以嗎？
35：55 - 股票分析：特步  （01368）  短綫走勢如何
36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何
37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何
38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何
39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？
40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？
40：55 - 港股開市後市況速報
42：06 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET開市直擊

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