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【阿里巴巴】投票顧問機構Glass Lewis離奇反對蔡崇信　進入阿里巴巴薪酬委員會

股市 23:39 2021/09/02

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投票顧問機構Glass Lewis離奇反對蔡崇信進入薪酬委員會

國際投票顧問機構Glass Lewis反對阿里巴巴 （09988） 執行副主席蔡崇信進入阿里巴巴的薪酬委員會，稱高層進入自己所在的公司薪酬委員會，負責制定自己的薪酬是不合適。

阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」，看【下一頁】

阿里巴巴將於9月17日召開年度股東大會，並於8月中發布投票委託書。據投票委託書顯示，阿里巴巴在股東大會有兩項議案將投票，其中，一號議案為選出其中一位被提名董事人選出任董事，三名候選人為蔡崇信、董事兼總裁J.MICHAEL EVANS、獨立董事E.BÖRJE EKHOLM。

蔡崇信為阿里巴巴的創始人之一。Glass Lewis指，憂慮合伙人在已發行股本中佔少數股權，但很大程度保留對公司的完全控制權。因此，認為如果董事會的領導層和委員會能達到基本獨立性的標準，才符合股東最佳利益。

EKHOLM目前在3家上市公司董事會任職。Glass Lewis敦促股東投票反對EKHOLM的董事提名，指出如此數量的董事身份所需要的時間承諾，再加上高管職責，可能會令該候選人無法拿出必要時間履行董事職責。

Glass Lewis敦促股東投票支持Evans的提名。

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