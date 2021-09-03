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【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕　習近平提設北京證券交易所

股市 06:43 2021/09/03

分享：

（1）國家主席習近平近期多次重提「共同富裕」理念，內地企業紛紛響應，阿里巴巴 （09988） 不甘後人，啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前投入千億。此外，國家主席習近平昨日提到要深化新三板改革，設立北京證券交易所，留意港交所 （00388） 今日表現。

即睇開市9點半重點：

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【共同富裕】彭博：至少73家企業財報提及共同富裕　阿里巴巴今入隊響應

【共同富裕】阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」　美股盤前升3%

（2）國際投票顧問機構反對阿里巴巴創辦人之一、執行副主席蔡崇信進入公司的薪酬委員會。

【阿里巴巴】投票顧問機構Glass Lewis離奇反對蔡崇信　進入阿里巴巴薪酬委員會

（3）中央宣傳部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域，展開整治。

【監管風暴】中宣部印發文件：部署文娛領域綜合治理工作　提升遊戲文化內涵

（4）交通運輸部聯同網信辦、市監總局等，約談11家網上召車平台。

【互聯網監管】內地多部門約談網上召車平台公司　市場現惡性競爭、不合規公司須立即整改

（5）香港交易所  （00388） 昨舉行2021生物科技峰會，港交所行政總裁歐冠昇除了談及生物科技行業的前景，也談到對監管的看法。

【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具「中國准入」優勢　設上市審查專隊、與香港科技園合作（第三版）

【互聯網監管】歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢　中概股不會盡歸香港

（6）惠理集團  （00806） 謝清海稱，內地依然信任香港市場。

【互聯網監管】謝清海料最少再有200家中概股回流香港上市

（7）螞蟻集團有逾10億用戶數據，引入國資對其重啟上市料有很大的幫助。

【螞蟻集團整改】螞蟻據報最快10月與國企將成立合資信用評級企業　阿里巴巴曾彈4%

（8）電力瘋炒電力股，華潤電力 （00836） 兩周內獲大和兩度調升目標價。不過，投資者要注意風險。

【大行報告】華潤電力兩周內獲大和兩度調升目標價　潤電是碳交易及核證減排量最大受惠者

（9）蘋果（美：AAPL）據報或將於2024年量產Apple Car，雖然擬明年起放寬「蘋果稅」，無阻其美股再造好。

【Apple Car】Apple Car據報將於2024年量產　已拜訪日本、韓國廠商

【AAPL】蘋果明年起放寬取部分App 30%「蘋果稅」　遊戲行業不在內、盤前股價照造好

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 華潤電力（00836） 惠理集團（00806） 香港交易所（00388） 歐冠昇 謝清海 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易及結算所有限公司 習近平

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